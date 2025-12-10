新畫面曝！強震搖掉商品、紅酒灑滿地 超市損數十萬日圓
日本東北8日深夜發生規模7.5強震，餘震持續不斷，更多地震瞬間的畫面陸續曝光。青森一家超市的監視器拍下，貨架劇烈搖晃、陳列商品全數被震落，尤其紅酒區災情慘重，大量酒瓶摔碎滿地，初估損失達數十萬日圓。
青森當地超市在地震發生瞬間，貨架左右劇烈擺動，擺放在上頭的商品整排往地面傾倒，多瓶紅酒摔落後瓶身碎裂，地面佈滿酒液與碎玻璃。另一支監視器也拍到，收銀檯整個被搖到位移，震度之強超出店員預期。
超市業者表示，大約有一半的酒類商品摔落受損，所幸地震發生時正值深夜，沒有客人正在店內，沒有造成人員傷亡。店家為清理災後環境，隔日營業時間延後2小時，並初步估算損失可能達數十萬日圓。
強震同樣重創青森八戶市一間圖書館。館方在入口處張貼臨時休館公告，因為地震當下猛烈搖晃，開架區大量書籍從書架被甩落，館員形容整片書海「一瞬間通通掉下來」，場面十分驚人。
休館日館員與志工總動員，依照索書號逐一重新上架，但後方書庫仍一片凌亂，整理工作預估需要數天以上才能恢復正常。強震造成的影響持續擴大，也讓當地民眾的生活步調完全被打亂。
