新畫面曝！17歲男連開20槍掃射茶行 卡彈換彈匣再轟

兩層樓四片落地窗，碎裂痕跡密密麻麻。（圖／東森新聞）





前（5日）早上，台中一位17歲少年跑到一間茶行門口，連開了20槍，導致大門、落地窗玻璃出現21處彈孔，現在最新監視器畫面曝光，他就算卡彈，還是不慌不忙，警方懷疑，可能背後有集團教唆。

少年大搖大擺走到對向，在路中央停下，手裡拿著長槍對著茶行連開好幾槍，疑似卡彈把彈匣丟在地上，敲敲打打自行摸索，不慌不忙馬上更換第二個彈匣，再度朝茶行開槍，過程中似乎一直不太順手，不停敲擊槍支，最後走到路口轉角打算離開，又舉起長槍對著茶行一陣掃射，這時剛好有兩名騎士經過，看見有人開槍，嚇得急駛閃避。

兩層樓四片落地窗，碎裂痕跡密密麻麻，金屬窗框也被射到凹陷，現場一共21個彈孔，當時射擊所發出的巨大聲響，也嚇壞附近民眾。

記者vs.目擊民眾：「（你說他打到一半還卡彈？），第一個彈匣，他甩在地上，然後又換另外一個彈夾，那個聲音比炮還大聲，我是從外面跑出來看。」

少年供稱，因為先前喝了酒，曾經跟茶行業者發生糾紛，心生不滿才會以此洩憤，也表示槍枝是已故友人所有，沒當過兵的少年，卻擁有改槍跟卡彈更換彈匣能力，甚至把頭髮理好才去投案，警方懷疑背後有高人指點，也不排除少年幫人頂罪，將繼續追查，也會持續釐清槍枝來源。

