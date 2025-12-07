新疆傳重大車禍！路面結冰又遇濃霧 12車追撞釀9死7傷

大陸發生重大車禍意外，連接江蘇省連雲港至新疆自治區霍爾果斯的「連霍高速公路」，6日晚間發生嚴重車禍，共有5輛大貨車、7輛小客車追撞成一團，造成9人死亡、7人受傷，傷者全部緊急送往醫院搶救。

事發現場。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這起事故發生於6日晚間22時左右，地點為連霍高速G30、K3906公里附近，距新疆塔城地區烏蘇市區約70公里，知情人士透露，事發時當地突然發生濃霧，加上冬季夜間氣溫低於零度，導致路面濕滑結冰，一名參與救援的人員指出，「現場能見度非常低，加上結冰，車輛極難控制。」

根據現場畫面顯示，這起事故共造成12輛車追撞成一團，大貨車翻覆後貨物灑滿一地，一片狼藉，當地政府立即作出指示，要求全力善後，並盡最大努力降低傷亡。

連霍高速公路全長4242公里，途經江蘇省、安徽省、河南省、陝西省、甘肅省、新疆自治區6個行政區，是中國大陸最長的橫向快速陸上交通通道。報導指出，曾有網友透露這條公路的新疆段不好開，「路窄車多，大貨車太多，特別是晚上，更難開。」呼籲民眾駕駛時注意安全。

