新疆公路突颳暴風雪 遊客多車拋錨受困雪中

武陵沒等到雪，但這波強烈冷空氣最低溫零度線一路往南壓，影響到中國廣東一帶，山上出現冰柱，讓很少看見這種景象的南方民眾相當興奮，但這種天氣對新疆民眾來說恐怕就不是好事，突然颳起的暴風雪，讓許多車輛受困雪中。

明明天空還是亮的，開車在公路上卻突然颳起暴風雪，視線一片模糊，駕駛開得小心翼翼。

新疆阿勒泰是許多南方遊客，冬天必須造訪的旅遊勝地，南方見不到的一片雪白，在這裡一望無際，可是天氣一日三變，隨時颳起的風雪還是讓初來乍到的民眾無法招架，開車上路很容易發生意外受困雪中。

然而中國北方的冬天到底有多冷？

窗戶外側貼滿了冰棒直接放在室外，彷彿天然冰箱，因為零下10度的氣溫比冰箱還要凍，受到強烈冷空氣的影響，東北大雪連下好幾天，一群大學生在操場上滾雪球，竟然滾著滾著幾乎快比人高。

中國民眾：「我現在在金子山頂，現在漫山遍野都是冰掛，非常的壯觀。」

然而最低氣溫零度線，也一路南移影響到了廣東，民眾到了清遠的金子山上，發現樹枝全結上冰掛，甚至頭髮也結冰了，這樣新奇的體驗讓許多南方民眾相當興奮。



不過南方地區想看到降雪還是不太容易，深圳的民眾只能靠自己創造。商場裡的人造雪，搭配耶誕造景相當有氛圍，許多民眾搶拍的畫面，讓不少大陸網友笑稱，沒有下雪沒關係，至少他們有錢，還是能體驗一把下雪的快樂。

