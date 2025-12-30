新疆副主席陳偉俊被免職 外界關注前書記馬興瑞前景

（中央社台北30日電）新疆維吾爾自治區人大常務委員會議昨天決定，免去新疆常務副主席陳偉俊的職務，而其新疆人大代表職務也被罷免。陳偉俊11月30日被宣布落馬，而前中共新疆書記、政治局委員馬興瑞已多次未與其他政治局委員一同露面，使馬興瑞的前景受到更多揣測。

中共新疆黨委機關報新疆日報今天除報導上述消息外，並指拜城縣人大常委會29日決定罷免陳偉俊的新疆維吾爾自治區人大代表職務，其代表資格遂告終止，並由新疆人大常委會公告。

廣告 廣告

中共中央7月1日突然宣布，前中共中央統戰部常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆黨委書記，馬興瑞「另有任用」。但到目前為止，擁有中共政治局委員身分的馬興瑞，不但沒有被發布任何新職務，反而自10月下旬中共20屆四中全會以後，就未曾與其他政治局委員一同公開露面。

根據央視新聞畫面，11月28日舉行的中共中央政治局第23次集體學習，以及12月10至11日舉行的中央經濟工作會議，馬興瑞都未曾和其他政治局委員一同出現在鏡頭中。再加上中共中紀委11月30日宣布陳偉俊被查，馬興瑞的政治前途立即受到外界眾多揣測。

在此之後，12月18日及26日，已故中國國務委員王丙乾及彭珮雲的告別式上，在政治局委員署名的花圈上都沒有馬興瑞的名字；而在中共中央政治局12月25至26日召開的民主生活會上，仍然沒有見到馬興瑞的身影。

陳偉俊是浙江出身的官員，2021年5月從浙江調任新疆黨委常委，不久即接任新疆常務副主席。而在同年12月，馬興瑞也調任新疆黨委書記，直到今年7月1日被調離。因此，兩人的任期自2021年12月至今年7月1日處於重疊，也使陳偉俊的落馬與馬興瑞的神隱受到外界聯想。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141230