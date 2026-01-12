新疆商演遭怒轟下台 黃安翻車哀喊：演藝事業到頭了

黃安透露之前在新疆商演失聲演唱翻車，慘遭台下觀眾砲轟趕下台。（翻攝微博）

長期紮根中國的資深藝人黃安，靠著誇張言行搏版面，不過最近他在新疆商演卻徹底翻車。演出前他喉嚨意外失聲，本想硬撐上台表演，結果台下觀眾完全不買單，直接怒轟他趕快下台，事後讓他一度認為自己的舞台生涯已經報銷。

災難演出健康亮紅燈

面對這場災難式的演出，黃安顯得非常沮喪，直呼：「當時只覺得演藝事業到頭了」。其實他這２年健康警訊不斷，去年才緊急回台處理眼疾，動手術處理左眼視網膜剝落，前陣子跟風貼出穿袈裟的AI合成圖，對外宣稱想看破紅塵「皈依佛門、遁入空門」，結果一轉身就真的遇到職業大劫，演唱嚴重翻車，這波低潮似乎讓他真的想就此隱退。

頻惹爭議態度傲慢

黃安最讓網友感冒的，莫過於胡亂檢舉台灣藝人台獨，平時又愛批評台灣，但身體不舒服時卻又第一時間跑回台灣享用健保。他那種吃定台灣的傲慢態度，讓不少民眾看得很火大。現在看到他在中國商演被洗臉，網友們紛紛毒舌留言嘲諷這就是所謂的現世報，並感嘆「中國觀眾終於醒了」，更有人建議他既然想遁入空門，就乾脆把健保卡也一併放下。

喜歡談論奮鬥史

其實黃安平時就很喜歡在微博回顧那段坎坷的奮鬥史。他去年就自爆這30年來至少跟死神擦身而過2次，還經歷過傾家蕩產和2場官司，不過面對一連串的社會毒打，黃安卻有一套自己的生存哲學，始終要求自己保持樂觀，將這些磨難都當作是在消除過去的業障，依舊滿懷期待明天的朝陽。

