新疆油田年注碳破百萬噸 CCUS商用化重要里程碑

（中央社北京6日綜合外電報導）中國石油天然氣集團（CNPC）一處旗艦油田在單一年內注入超過100萬公噸二氧化碳。北京方面將此視為重要里程碑，凸顯碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術已可大規模商用。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，據這家中國巨型國企的說法，新疆油田座落於中國西北部準噶爾盆地，於2025年成為中國第一個實現年注碳百萬噸的油田。

碳捕捉、利用與封存（CCUS）泛指透過捕集二氧化碳並將之封存、轉化為有價值產品，從而降低大氣CO2濃度達到減碳的技術。例如從產業製程捕集二氧化碳避逸入大氣，然後將捕集到的二氧化碳注入深層地質結構長期存儲，或轉化為化學品、燃料或建材等。

廣告 廣告

新疆油田表示，他們的年注碳量從2022年12.6萬噸躍升至2025年的100萬噸，累計注入二氧化碳超過200萬噸。據測算，注入100萬噸二氧化碳相當於植樹近900萬棵。

準噶爾盆地被視為中國最重要的陸上能源樞紐之一。中國石油天然氣集團估計，周邊生產區域最終可儲存高達 20億公噸二氧化碳。周邊工業企業群聚、產業協同性強，具備大力發展CCUS產業聚落的有利條件。

Carbon Herald指出，這項發展符合全球擴大CCUS的整體趨勢。國際能源總署（IEA）多次指出，CCUS對於達成氣候目標至關重要，特別是在重工業與既有化石燃料產業領域；這也顯示中國力圖縮小與歐美在相關領域的差距，同時將油田作為改善氣候工具兼能源安全支柱的雙重角色。

能源諮詢機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）近期一項分析指出，中國的碳捕捉成本可能低至每噸30至40美元，相較之下歐洲的成本則超過每噸300美元。（編譯：陳亦偉）1150106