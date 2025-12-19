新疆滑雪場雪崩意外！ 多名旅客遭埋1人罹難

新疆喀納斯景區一座滑雪場，18號下午發生雪崩意外。（圖／翻攝自微博＠九州新聞）





新疆喀納斯景區一座滑雪場，18號下午發生雪崩意外，有多名遊客遭到掩埋，而當地救難隊緊急出動救援，但還是有一人不幸罹難。由於整座滑雪場範圍過大，事發第一時間業者來不及全面通知，就有民眾拍下，滑雪過程中「雪崩現場」就近在眼前場景，相當嚇人。

許多滑雪的民眾，聚集在山谷中央，後方還有大型機具正在清理積雪，新疆喀納斯景區，18號下午發生雪崩意外，初步傳出有4人被埋，救難隊緊急展開救援，最終有一人被找到時，已經失去生命跡象。

廣告 廣告

中國民眾：「旁邊還有正滑著的，那救援就在這。」

雪崩發生的毫無預警，由於滑雪場過大，景區難以第一時間，通知所有滑雪的遊客，不少民眾是滑雪的過程中，發現大量的積雪從身旁，滾滾往山下滑落，還飄起陣陣白煙，當場嚇到傻眼，因為僅隔著幾步之遙，可能就會被當場活埋，甚至還有民眾從遠方拍下，一位滑雪客，被後方滑落的積雪追著跑，無奈跑得不夠快，最終被吞噬在大量積雪之中，生死未卜，許多目擊者表示，來不及前往救援，只能眼睜睜看著其他人消失在雪裡，真的無力又充滿恐懼，因此許多有經驗的滑雪客，也開始呼籲，滑雪必須隨時注意周遭狀況，因為危及總是猝不及防，身上一定要帶著雪崩三件套，關鍵時刻才能保命和救人。

滑雪教練：「當有人被雪崩埋在雪底下的時候，他可以迅速的去找到大概的位置，通過信號的接受和發送，這個是我們要隨身攜帶的。」

除了信號發送器以外，還有探桿和小雪鏟，也得隨身攜帶，若是突然遭大雪掩埋，也得盡量用手護住頭部，製造可以呼吸的空間，等待救援機會。

更多東森新聞報導

新疆公路突颳暴風雪 遊客多車拋錨受困雪中

新一波寒潮！ 陸立冬最強雨雪天 氣溫最多降16度

快訊／中國新疆發生規模5.1地震 死傷不明

