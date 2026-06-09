新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
大陸新疆近期掀起一股「小羊旋風」。一款被網友暱稱為「新疆版Labubu」的手工文創玩偶「富貴小羊」，近來在社群平台爆紅，不僅吸引大批遊客專程前往烏魯木齊搶購，部分熱門攤位甚至得排隊超過2小時才能買到。面對來自全大陸各地湧入的訂單，製作者阿卜都拉．艾米日拉（Abdulla Emirla）坦言，最近幾乎每天只睡3至4個小時，全家人都投入趕工行列，依舊供不應求。
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏魯木齊金泉商城朝聖，只為帶回一隻專屬於自己的小羊。
「拍照真的太可愛了！」來自瀋陽的遊客李小姐受訪表示，自己一次就買了8隻不同款式的小羊，打算帶回去送給親朋好友。她認為，比起一般紀念品，這種具有地方文化特色又能拍照打卡的文創商品更有紀念價值。隨著相關影片在抖音、小紅書等社群平台瘋傳，「#新疆小羊」話題瀏覽量也迅速突破千萬次。
富貴小羊之所以受到歡迎，除了可愛外型外，更大的賣點在於每一隻都是獨一無二的手工訂製作品。製作者阿卜都拉表示，顧客可以自行挑選艾德萊斯綢（Atlas Silk）花色、小花帽款式及裝飾配件，再由他現場手工製作，因此不會出現兩隻完全相同的小羊。這種帶有「私人訂製」概念的旅遊紀念品，也讓不少遊客願意排隊等待。
此外，富貴小羊售價大多落在數十元人民幣區間，價格親民又具有地方特色，被許多遊客視為理想伴手禮。有消費者笑稱，「送人不心疼，自己收藏也不占空間」，成功打中旅遊市場需求。
隨著訂單暴增，阿卜都拉的生活也徹底被打亂。他透露，自己每天早上8點開工，經常忙到深夜，最忙時全家人一起投入製作仍趕不上接單速度。目前每日產量約可達200隻，但依然供不應求，許多顧客只能排隊等候或預約訂製。
這股熱潮也意外帶動金泉商城的轉型。原本以批發生意為主的商場，如今已有十多個攤位投入小羊玩偶製作，逐漸形成從布料選擇、花帽製作到配件設計的微型文創產業鏈。商城管理方表示，未來將提供更多資源協助商戶提升品質與產能，希望讓新疆文創產業持續發展。
從冰箱貼、民族布包到如今爆紅的富貴小羊，新疆文創商品正逐漸從單純販售特產，轉向販售文化與體驗。這隻小羊不僅成為遊客爭相搶購的新寵，也意外成為新疆觀光與文創產業的新代表。
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