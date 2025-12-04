新疆發生規模6.0極淺層強震「深度僅10公里」 烏魯木齊多地有感

新疆克孜勒蘇州阿合奇縣今（4）日下午15時44分發生規模6.0強震，震源深度僅10公里。（圖／翻攝自微博／中國地震台網中心）

中國新疆克孜勒蘇州阿合奇縣今（4）日下午15時44分發生規模6.0強震，震源深度僅10公里，震感波及烏魯木齊、阿圖什、阿克蘇、喀什及伊寧等10餘城市。震後阿克蘇地區的消防等救援團隊迅速集結，準備後續應對，目前尚無災情傳出。

根據陸媒《央視新聞》報導，中國地震台網正式測定，今日15時44分在新疆克孜勒蘇州阿合奇縣（北緯41.13度，東經78.40度）發生規模6.0地震，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。震央位於北緯41.13度、東經78.40度，周邊5公里內僅有喀拉塔拉村，距阿合奇縣城約21公里，距烏魯木齊約813公里。

地震發生後，新疆阿克蘇地區消防救援支隊立即啟動應急措施，派出輕型地震救援隊及多支先遣小組，共計11車60人及3搜救犬，以及20車100人先遣力量集結待命，準備進入震區進行災情排查。官方目前尚未傳出重大災情。

微博上也有來自多地民眾反映明顯震感，包括烏魯木齊、阿圖什、阿克蘇、喀什及伊寧等10餘城市都有感覺到地震。此次地震震央距阿合奇縣21公里、距烏什縣70公里、距柯坪縣89公里、距巴楚縣149公里、距溫宿縣154公里，距圖木舒克市152公里，距烏魯木齊市813公里。

事實上，新疆近期地震頻繁，12月1日凌晨1時51分，克孜勒蘇州阿克陶縣發生規模3.0地震；同日晚間，阿克蘇地區庫車市又發生規模3.4地震。12月2日晚間，和田地區和康縣發生規模3.6地震；3日凌晨及晚間，阿克蘇地區庫車市及巴音郭楞州和靜縣分別發生規模3.6地震。與新疆接壤的吉爾吉斯也在3日晚間發生規模3.5地震。

此次地震發生在高山地形，震源淺，對周邊村落與民眾生活可能造成影響。官方與救援單位正持續監控災情，並呼籲民眾保持警覺，注意安全。

