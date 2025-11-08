新疆破紀錄特大暴雪 貨車拋錨１３人困國道

大陸多地近日遭遇極端天氣，北京因空氣擴散條件不利，連續13小時處於重度空氣汙染狀態，能見度不足500公尺，許多市民外出需戴口罩。同時，新疆降下破紀錄的特大暴雪，積雪厚度達50公分，並伴隨12級強風，導致多輛貨車拋錨、13名工人被困國道，救援人員經過長時間努力才恢復交通。此外，山東德州因大霧天氣實施高速公路臨時交管，而大陸氣象部門預報10號將有新一波冷空氣影響中東部地區。

新疆降下破紀錄特大暴雪，多輛貨車拋錨困在國道上。（圖／大陸央視新聞）

新疆地區於6號晚間10點遭遇特大暴雪襲擊，能見度不到10公尺，積雪高度達50公分。強勁的12級陣風導致國道上多輛滿載貨物的卡車拋錨卡在半路。當地民警一邊安撫駕駛人情緒，一邊操作專業設備協助拖拉被困車輛。對於散落的貨物，交警部門緊急調來鏟車進行集中清理回收。經過10多個小時的奮戰，被強風吹雪吹翻的貨物才被清理乾淨，國道才得以恢復通行。

廣告 廣告

同一天，新疆另一路段有13名工人被困在暴雪中。救援車輛用了近2個小時才走完10公里路程找到被困人員，並迅速將他們帶離風吹雪路段。官方偵測數據顯示，新疆烏魯木齊5號至6號的降雪量達31毫米，達到特大暴雪量級，並打破當地11月最強降雪紀錄。

北京地區則從6號開始出現嚴重的空氣汙染。北京朝陽區灰濛濛一片，無法看清遠方建築物，部分市民外出需戴上口罩，交通也受到影響。陸媒報導，因為擴散條件不利等因素，PM2.5濃度明顯提高，北京連續13小時處於空氣重度汙染狀態，鄰近的天津、河北也都受到影響。大部分地區連續數天能見度不足1公里，有些地方更只有500公尺，市氣象台因此發布大霧黃色預警。

山東省德州市近期因大霧天氣，高速公路採取臨時交管措施。山東省德州市收費站副站長吳樹才表示，他們組織人員24小時值班，同時備足熱水、麵包、醫藥箱等應急物資，主動為滯留駕駛人員提供暖心服務。大陸央視預報，10號開始將有新一波冷空氣報到，主要影響境內中東部地區，一直到11月中旬，氣溫都將處於震盪期。

更多 TVBS 報導

租特斯拉帶離婚妻出遊慶生釀1死7傷 目擊者：曾2度擦撞護欄

離婚仍帶妻出遊慶生！ 租特斯拉南下 高速衝撞釀1死7傷

喜馬拉雅再傳山難！ 亞隆日峰雪崩登山客遭雪埋釀7死

前租客「開車擋門口縱火」害母女2死 家屬控：嫌犯狡猾又過分

