新疆花美男連李榮浩都愛！「step.jad依加」超強轉音台灣看得到了

「step.jad依加」來自新疆烏魯木齊，是讓李榮浩大讚轉音神似美國「靈魂樂之神」史提夫汪達（Stevie Wonder）的新生代華語R&B創作才子，將初訪台灣舉辦演出《NIGHTSTEP 夜奔！台北站》，對台灣總有兒時看偶像劇的記憶，「感覺台北天氣很好，大家也都很熱情，我一直很想親自來感受」。

step.jad依加來自新疆烏魯木齊，長相標緻。（圖／MERCURY娛樂提供）

step.jad依加陸續在中國的音樂節目《說唱新世代》、《中國好聲音 2021》、《中國說唱巔峰對決 2023》突破重圍掀起人氣話題，當中又以在《好聲音》初登場時，以一曲〈都不懂〉成功讓8位導師全數轉身，讓網友封為「核能級選手」。



他從小因喜歡黑人音樂，9歲聽到麥可傑克遜（Michael jackson）作品深受啟發，也因此對於SOUL、R&B、RAP的曲風特別有興趣，漸漸開始創作之路，大學畢業後全身投入音樂產業工作，「當時周圍的親友都認為我有天賦，也都全力支持，讓我決定用天賦及後天努力去拚一把！」



今年以「NIGHTSTEP 夜奔！」為主題開啟全新巡演計畫，已超過20場演出，場場爆滿、刷新個人巡演紀錄。此次宣布來台北開唱，他表示：「這次巡演會以城市夜色下的情緒故事為概念，希望帶給大家一場沉浸式、能釋放一周上班疲憊情緒，互動感拉滿一起奔向夜晚的表演。」

step.jad依加擅長R&B曲風。（圖／MERCURY娛樂提供）

除了現場演繹代表作如〈迷宮〉、〈半情歌〉、〈趕路的蝴蝶〉、〈思念病〉，他將「加碼」帶來最新創作的首唱舞台，「會有與眾不同的舞台視覺與燈光設計，為台灣粉絲打造前所未見的夜間演出體驗」。



從小看許多台灣偶像劇，他對台北始終抱著滿滿青春回憶，加上綜藝節目中常見的美食、美景，讓他對這座城市充滿期待，「感覺台北天氣很好，大家也都很熱情，我一直很想親自來感受」。提及嘉賓部分，他特別邀請《新說唱2025》黑馬新人「Vinz‑T」站台。





至於想要合作的台灣音樂人？他大方透露內心夢幻名單，「我其實有許多非常想合作的台灣音樂人，包括 karencici、J.Sheon、黃宣、冰球樂隊、狗哥（熱狗）等，如果能在台北同台一定會很酷」。《NIGHTSTEP 夜奔！台北站》2026年1月25日在WESTAR登場。

