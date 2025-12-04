新疆驚傳規模6.0地震！網友稱劇烈搖晃「辦公室牆裂開」

大陸地震台網通報，新疆自治區克孜勒蘇州阿合奇縣，今下午3時44分發生規模6.0地震，震源深度僅10公里，多地民眾明顯感受到震動。

新疆克孜勒蘇州阿合奇縣今發生地震。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，根據大陸官方測定，震央位於北緯41.13度、東經78.40度，距離震央最近的行政區包括阿合奇縣21公里、烏什縣70公里、柯坪縣89公里、巴楚縣149公里、溫宿縣154公里，距圖木舒克市152公里，距新疆首府烏魯木齊市約813公里。

報導指出，其中阿圖什、阿克蘇、喀什、伊寧等地多名網友表示震感強烈，有民眾在微博留言表示，「整棟樓都晃起來了，嚇得我們趕緊往外跑。」還有人說「辦公室牆裂開了」，但目前官方尚未證實相關訊息。

報導指出，目前尚未接獲重大災情通報，相關部門已展開震情排查及救援準備，「我們正第一時間核實災情，並持續監測餘震情況。」

克孜勒蘇州位於新疆西部，是大陸領土的最西端，與吉爾吉斯、塔吉克等國接壤，人口約62.5萬人，柯爾克孜族人口比例約27%、維吾爾族人口比例約65%。

