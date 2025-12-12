新疆10級狂風掀貨車！ 央視記者險被吹跑

新一輪寒流席捲中國大陸，多地氣溫刷新下半年新低，而新疆首當其衝，暴雪導致超過1800人困在邊境檢查站，現場宛如大型停車場。另外大風天氣，甚至將一輛大貨車掀翻。

新疆大風天氣將一輛大貨車掀翻。（圖／央視新聞）

新一輪寒流席捲中國大陸，造成多地氣溫創下下半年新低，新疆地區首當其衝遭受嚴重影響。暴雪導致超過1800人被困在邊境檢查站，現場宛如大型停車場；同時10級強風肆虐，甚至將一輛大貨車掀翻。大陸官方已發布寒流預警，預計12日起多地將遭遇立冬以來最大規模的雨雪天氣，13日寒流將迅速南下，民眾需注意氣溫變化。

在新疆吐魯番地區，10級強風造成嚴重災情。一輛大貨車被狂風整台吹翻，重重壓在欄杆上，車身因側壓而變形。當地風速高達每秒30米，強風威力驚人，連站在路邊的人都難以站穩。記者現場展示風力強度時，打開的水瓶中的水立即被強風吹飛。警方獲報到場後，發現貨車駕駛仍被卡在座位上，緊急用腳踹碎擋風玻璃，成功將人救出。

除了強風，暴雪也對新疆地區造成嚴重影響。邊境檢查站因漫天風雪變成一個巨大的停車場，超過930輛車和1800人被困，柴油和食物一度短缺。面對這一緊急情況，當地採取了多項應對措施，包括為滯留人員發放應急物資、清除檢查區停車場積雪、拋灑融雪劑和沙土，以及引導車輛有序停放。新疆民警忙著發放泡麵、礦泉水等物資，協助受困民眾度過風雪。

這波寒流影響範圍廣泛，12日起多地將遭遇立冬以來最大規模的雨雪天氣。河北市區已經飄起雪花，車輛紛紛放慢車速以確保安全。氣象部門預測，寒流將於13日迅速南下，大家需密切關注氣溫變化，做好防寒保暖準備。

