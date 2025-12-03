新療法推進 醫師：乳癌精細分類助更多病友

（中央社記者林巧璉高雄3日電）乳癌連年居女性10大癌症死因第2位，高醫副院長陳芳銘表示，近年陸續引進標靶藥物與抗體藥物複合體等新型治療方式；乳癌分類日益精細，過去治療選項較少的病友獲得新希望。

癌症希望基金會近日在高雄舉辦「乳癌學習營：三型乳癌的選擇與希望」，多名醫師說明乳癌治療新趨勢，病友也現身分享面對癌症的經驗，盼透過交流與專業，讓病友獲得更多支持。

24歲乳癌病友小雪（化名）說，確診乳癌後原本的生活與規劃全都被打亂，面對一連串的手術與化療，她一度陷入低潮，「看到胸口長長的疤痕時情緒更一度崩潰」；幸好在親友陪伴下，慢慢走過最艱難的階段。

陳芳銘出席活動時表示，近年健保給付逐步與國際接軌，標靶藥物與抗體藥物複合體（ADC）等新型治療陸續引進，期望能提高存活率與生活品質。他指出，乳癌分類也愈趨精細，HER2族群新增「弱陽性」分類，讓部分過去治療選項較少的病友看見新希望。

高雄榮民總醫院一般外科醫師曾彥敦表示，確診後出現情緒反應相當正常，心理調適是治療不可或缺的一環。病友可主動尋求心理師協助，並善用家人與朋友的支持，不必獨自承擔壓力。病友可多與主治醫師討論身體與情緒變化，並定期進行檢查，才能更安心地面對治療。

針對病友最關心的「健保給付資格」，義大癌治療醫院院長洪朝明表示，雖然目前多數乳癌常用藥物已納入健保，但是否適用特定藥物仍需由醫師依臨床狀況評估，切勿以他人經驗作為判斷。

洪朝明說，依據國健署111年資料，第1期乳癌5年相對存活率達98%至100%，第2期超過9成，但第4期不到4成。三陰性乳癌相對具治療挑戰，但強調數據僅為參考，病友心態與治療遵從度仍是關鍵。

癌症希望基金會表示，在北、中、南皆設有「希望小站」與「癌症資源中心」，並提供諮詢、心理支持、康復用品協助、教育出版品與病友活動等服務，盼以多元資源陪伴病友度過治療歷程。（編輯：黃名璽）1141203