新發現遠古鋸鯊竟以《鏈鋸人》波奇塔命名！學名正式列入古生物學史
由藤本樹創作的高人氣漫畫《鏈鋸人》，因為劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》上映，讓其討論度再次飆升。而最近智利阿塔卡馬地區的 Bahía Inglesa 地層出土了一項驚人的考古發現，科學家找到了一種前所未見的遠古鋸鯊物種化石。但引起動漫迷關注的是，研究團隊決定將這個新物種以《鏈鋸人》中可愛的「波奇塔」（Pochita）來命名。
根據發表於 Papers in Palaeontology 的研究指出，這個新物種的完整學名為「Pochitaserra patriciacanalesae」。這個獨特的命名結合了兩種致敬的意義：前半部的「Pochitaserra」源自於《鏈鋸人》主角淀治的鏈鋸惡魔夥伴「波奇塔」（Pochita），其可愛又致命的鏈鋸外型，和發現的鋸鯊吻部充滿鋸齒狀牙齒的特徵非常相似。
後半部的「patriciacanalesae」則是為了紀念智利的古生物學家 Patricia Canales，她將畢生事業奉獻給海洋化石研究，不幸於 2022 年離世。而來自康塞普西翁大學（Universidad de Concepción）的研究員 Martín Chávez Hoffmeister 表示，將流行文化與科學發現結合，是一種讓古生物學更貼近大眾的最好方式。
