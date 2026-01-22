新發現！月球出現天然「單壁碳奈米管」改寫科學認知

中國團隊在月球背面的土壤中，發現天然形成的單壁碳奈米管。（示意圖／翻攝自pexels）





中國吉林大學科研團隊近日在「嫦娥六號」從月球背面採集的土壤樣品中，發現天然形成的單壁碳奈米管（Single-walled carbon nanotubes, SWCNTs）及石墨碳。這一突破性成果填補了科學界長期疑問，也揭示了月球背面存在更活躍的地質活動，為研究月球演化史提供了關鍵數據。

月球上發現天然單壁碳奈米管

綜合陸媒報導，研究團隊綜合利用高解析度電子顯微鏡及光譜分析等先進技術，對嫦娥六號採回的月球樣品進行全面檢測，成功確認天然石墨碳的存在，並追溯其可能的形成與演化歷程。這項成果也首次在國際上證明，單壁碳奈米管可以在自然條件下自行生成，無需人工干預。

廣告 廣告

另據《香港南華早報》指出，研究人員表示，這些碳奈米管的形成可能與月球歷史上的多種極端環境因素密切相關，包括微隕石撞擊、火山活動以及太陽風輻照，並可能經由鐵元素催化作用生成。

此次的新發現，延續了吉林大學團隊在嫦娥五號任務中發現少層石墨烯的研究成果。團隊認為，此次研究或將引發碳材料科學的「新典範」，並可能為高性能電池、觸控螢幕及各類傳感器等先進材料的研發提供新方向。

天然形成的單壁碳奈米管首次被證實

碳奈米管自1991年由日本NEC公司研究員飯島澄男首次發現以來，因其高強度、高導電性與高導熱性而廣受重視。此前，地球上於存在於煤層、冰芯或火災灰燼中，發現自然形成的多壁碳奈米管，而天然形成的單壁碳奈米管一直存在爭議。

實驗室製造此類結構需要精確控制溫度與催化條件，中國團隊的新發現，首次提供了天然生成單壁碳奈米管的直接證據，為該領域帶來革命性認知。此次研究成果已發表於國際權威期刊《奈米通訊》（Nano Letters），代表著人類對月球化學演化與極端材料形成機制的認識，邁向新的里程碑。

更多東森新聞報導

「人造月亮」變巨型「爛尾燈」面子工程閒置5年

月球「隕」落！小行星恐撞擊 科學家：用核彈炸了它

血月奇景9/8登場 北市天文館：全台可見

