《新白娘子傳奇》趙雅芝歡度71歲生日！凍齡美貌驚呆全網

經典電視劇《新白娘子傳奇》1992年在台視播出後迅速紅遍兩岸三地，由趙雅芝飾演「白蛇」、葉童反串「許仙」、陳美琪詮釋「青蛇」，三大美女的組合掀起收視熱潮，成為無數觀眾的童年記憶。該劇至今仍是大陸電視台重播率最高的戲劇之一，三位主演更被視為劇中角色的「無可取代版本」。多年過去，近日當年的女神趙雅芝歡度71歲生日，纖細身材，凍齡臉蛋驚豔全網。

本月15日是趙雅芝71歲生日，她也在小紅書曬出生日照和粉絲分享，照片中，她穿著一襲粉嫩漸層花瓣長禮服，站在玫瑰花瓣圈成的心形中央，腰線筆挺、肩頸線條乾淨俐落，肌膚狀態依舊細緻。整體畫面散發優雅與氣質，完全看不出實際年齡。另一組蛋糕照裡，她合掌許願，彩紙從空中飄落，她寫下：「今天和大家一起過一個特別有意義的生日」。

貼文曝光後，粉絲湧入留言狂刷讚嘆：「自從小時候看了《新白》，就覺得這是全世界最美的女人」、「優雅女神好會經營自己」、「羨慕你的狀態，向你致敬。歲月蹉跎已半程，過往雲煙亦無痕，平身只對自己狠，健身房裡我為尊。」也有人直呼：「咱就說72歲有哪個女人敢穿露肩露背裝嗎？反正我不敢，因為沒有這麼美的肩背呀，美芝芝」、「小時候特別愛看新白娘子傳奇！生日快樂，永遠18」趙雅芝以穩定狀態與優雅氣質，再度展現「逆齡傳奇」。

