新的一年將到！敬請把握「下元節」民俗專家開示：明年想解厄就這麼做

生活中心／洪正達報導

今天是農曆的10月15日，也是水官大帝的生日，俗稱「下元節」，由於水官主要負責解厄，且五行上又屬於財，知名民俗專家廖大乙就說，從今天起到星期天，可以準備供品酬神「謝平安」，若是生肖屬牛、羊、龍、狗的朋友可以祈求水官解厄「度年關」，讓明年度運勢可以旺整年。

廖大乙表示，三官大帝指的就是掌管天、地、水的三界之神，因此民間傳統信仰又稱「三界公」，而誕辰日也分別對應到上元、中元及下元節，而傳統上認為天官賜福、地官赦罪、水官解厄，若有朋友覺得今年的工作事業健康等不順遂，可以把握從今天起到星期天的改運好時機。



廖大乙指出，傳統信仰中認為水官大帝主要負責消災解厄，因此從現在開始到下個節氣「大雪」期間總共有4天的時間，可以準備供品去供奉三界公的廟宇「謝平安」，尤其生肖屬牛、羊、龍、狗等4個生肖，可以祈求水官解厄「過年關」，也為來年強化運勢、遠離災厄。

廖大乙說明，五行中的「水」屬財，且顏色為黑色，可準備龍眼乾、百香果等偏暗色或暗紫色的供品祭拜水官大帝、且兩者都要脫殼，具有解厄開運的效果，也能生財轉運，緊接著拜完就放在廟裡結緣或布施給需要的人。

廖大乙也提醒，祈求水官大帝要先虛心檢討自己今年的過錯與不足、立誓讓自己逢凶化吉，為明年儲備更多的正能量，扭轉自身運是，但要切記說到做到、奉公守法、堅守崗位，讓自己在未知的來年一飛衝天。





