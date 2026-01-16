新的一年工作還是難找！ 待業10個月她急了 內行人勸：再等等





長期待業會令人感到心慌，有網友透露，從2025年待業至今，但上人力銀行蒐尋，卻發現可考慮的職缺仍然不多，讓她感到迷茫和煩惱。有網友建議，等「農曆年後」機會較多。

該名網友在論壇Dcard發文，表示自己從事設計類相關工作，從2025年4月待業至今，原以為新的一年來臨，能有更多工作機會，但上人力銀行查看後，卻發現自己能考慮的職缺仍然不多，不禁沮喪問：「新的一年，工作怎麼還是難找？」、「找雙北設計工作，現在真的很難找嗎？」

廣告 廣告

▼原PO表示自己從2025年4月待業至今，原以為新的一年能有更多工作機會，事實卻不然，不免感到有些沮喪。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此話題吸引不少網友留言討論，對於原PO的情況，有些人也有同感：「同感，25年底辭職約兩周，工作好難找」、「確實，工作很難找到，找到了不一定能適應」、「老實說現在雙北設計工作真的很難找， 案子變少、公司也不太敢補人， 所以不是你特別衰，是整個市場都在撐」、「不是只有你，我也是找雙北設計工作找到懷疑人生...設計缺現在真的比以前少很多」。也有同樣是設計領域的網友鼓勵原PO：「加油，我也是設計師，總共待業將近兩年，第一年先休息和學新技能，從去年二月開始找，也是找了一年，到前幾天才終於找到一個看起來不錯的，期間也是偶爾會焦慮到哭，但盡量專注在充實自己上面，好工作真的值得等待」、「學妹加油，這兩年各行各業職缺很凍，我自己也是找兩年以上才換到年薪百萬的科技業工作。 我老婆也是國外藝術類設計碩士，待業時間跟你差不多。 建議職涯不要中斷太久，跨行業海投履歷」。

▼不少網友認同，認為各行各業的職缺多半處於凍結狀態，工作確實不好找。（示意圖／取自Pexels）

還有網友指出，農曆年前本來職缺就比較少，建議等到農曆年後，較有機會看到職缺釋出：「年前本來就不好找，大家都在等年終、等過年，年後機會比較多」、「不要煩惱，有時候緣分沒有到而已，年前台商本來就比較少工作，大家都想撐到年後，持續學習新的的東西充實自己才是真的」、「沒事，過年前比較難找，我待業一年從去年7月找到現在還沒有下落，多投點或者整理整理自己的作品集」、「過年後吧，大部分職缺都在過年後…再等等看」、。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



年底裸職辭出國玩！ 不到一星期他後悔 過來人勸：好好珍惜

12年來最大轉職潮！ 94%民眾年後想跳槽 期待薪資平均43K

領完年終再跳槽？ 專家1理由搖頭：恐提前引爆