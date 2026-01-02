新的一年迎來喜氣 新竹臺大分院6名元旦寶寶接力報到





2026元旦，新竹臺大分院共迎來6位元旦寶寶平安誕生，出生時間從凌晨一路到深夜，產房陸續傳來新生兒的第一聲啼哭，為新的一年揭開溫暖而充滿希望的序幕。在婦產部與小兒部醫療團隊密切合作下，生產與照護過程順利，母嬰狀況穩定。

新竹臺大分院婦產部林明緯醫師表示，今年元旦，新竹臺大分院產房從清晨一路維持到深夜的接生節奏，醫療團隊依序接力投入，從產程評估、陪伴生產，到新生兒出生後的即時照護皆能無縫銜接。對許多新手家庭而言，生產不僅是一項醫療程序，更是一段深刻而重要的生命旅程。我們希望在提供專業醫療照護的同時，也能在最關鍵的時刻成為家屬真正的支持力量。

廣告 廣告

新竹臺大分院小兒部主任傅俊閔醫師表示，新生兒出生後會逐步適應新的生活節奏，多數寶寶在細心照護與家人的陪伴下，都能穩定成長。透過與醫護人員的互動與學習，家長也能慢慢建立照顧寶寶的信心，安心迎接人生的新階段。

新竹臺大分院表示，6位元旦寶寶中，男嬰與女嬰皆有，且多數為第一胎，反映初產家庭對完善產科與新生兒醫療支持的高度需求。所有新生兒皆於出生後接受完整評估與照護，目前仍在院內進行產後與新生兒照護，整體狀況穩定。

更多新聞推薦

● 柯文哲稱朝野僵局怪總統 民進黨：難道認同藍白擋總預算、挺貪污、亂憲政？