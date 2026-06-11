新監委名單！獨派陳永興掌監院 謝政達、廖婉汝入列
第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布包含正副院長在內29人被提名名單。獨派醫師、《民報》創辦人、台灣人權促進會前會長陳永興獲提名為院長；現任監察委員兼人權委員王榮璋提名為副院長。監委方面，詩人路寒袖、前藍委廖婉汝、新北市前副市長謝政達也入列，背景多元。
根據蕭美琴介紹，陳永興曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長與門諾基金會董事長。他曾發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程；推動教育與社福法案，投入偏鄉長照服務，創辦民報為轉型正義發聲。副院長被提名人王榮璋為現任監察委員兼人權委員，長期服務於社會公益團體，深耕人權保障工作。
蕭美琴表示，29位被提名人中有7位是監委連任，整體涵蓋公民團體及律師、醫師、學界等專業背景，還具有深耕地方經營與中央治理經驗，多元背景反映這是屬人民的監察院。
監委被提名人包括現任監委張菊芳、葉宜津、林文程、賴鼎銘、賴振昌等人。其中，張菊芳執業律師逾25年，曾任北律理事長，監委任內督辦兒少性侵系統性訪查，提出遭受行政不法、網路性別暴力等人權報告。促轉會委員高天惠現為台灣基督長老教會玉山神學院講師，曾任台灣基督長老教會助理總幹事、總統府原轉會、行政院促轉會委員。台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益為勞權團體重要意見領袖。
其他被提名監委背景多元。中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳長期投入身障者權益保障；台灣社會福利總盟秘書長孫一信專長人權、社福領域；台灣展翅協會副理事長李麗芬具兒少人權專業，曾任立法委員、衛生福利部政務次長。執業律師彭紹瑾曾任地檢署檢察官，擔任4屆立法委員；屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝出身教育體系，曾任2屆國民大會代表，並任5屆立法委員。
現任最高檢察署書記官長林麗瑩歷任各審級檢察事務，曾任司法院政風處處長；台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌長期從事刑事審判。台灣民主基金會副執行長李光章具完整職業外交官經歷；台大醫學院前教授、醫師公會全聯會前理事長邱泰源曾任立法委員、衛福部部長。
文化大學法律學系教授邱駿彥曾任2屆台灣勞動法學會理事長；台灣大學前教師徐光蓉長期投入環境保護運動和政策分析研究。執業律師莊勝榮具豐富民、刑事及行政訴訟經驗，曾任國大代表；律師全聯會副理事長吳梓生曾任台中市法制局局長，熟稔政府採購、智慧財產等訴訟非訟事務。
王志誠筆名路寒袖，擅長詩歌、散文等創作與各種編輯事務，曾任國家文化總會副秘書長、高雄市及台中市文化局局長。國立聯合大學講師伊班．諾坎（Iban Nokan）曾任考試委員，自日本東京大學負笈歸國後，長期參與推動原住民族歷史正義。
前新北市勞工局局長、副市長謝政達執業律師多年，長期關注勞動人權；台灣師範大學副教授林佳範具人權與法學專長，曾任行政院促轉會委員，長期參與人權促進、司法改革相關公民團體運作。不當黨產處理委員會專任委員許有為具法政學養，投身促進轉型正義工作，並於大學講授憲法課程。台南市副市長趙卿惠曾擔任記者多年，秉持以人民角度審視公共事務，後深耕台南市政，歷練研考會主委等重要職務，推動公眾參與、風險管控及廉政管理機制。
蕭美琴表示，提名咨文將於當日送交立法院。根據憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命。
監察院正副院長及 27 監委被提名人名單
正副院長被提名人
陳永興
｜
院長被提名人（前任台灣人權促進會會長）
王榮璋
｜
副院長被提名人（現任監察委員）
社會倡議與多元代表 (6名)
高天惠 Eleng Tjaljimaraw
｜
台灣基督長老教會玉山神學院講師
張烽益
｜
台灣勞動與社會政策研究協會執行長
林惠芳
｜
中華民國智障者家長總會祕書長
孫一信
｜
台灣社會福利總盟祕書長
李麗芬
｜
台灣展翅協會副理事長
Iban Nokan
｜
長期參與推動原住民族歷史正義與權利回復
法學專業界 (6名)
彭紹瑾
｜
律師
林麗瑩
｜
最高檢察署書記官長
侯廷昌
｜
台灣高等法院法官兼庭長
邱駿彥
｜
中國文化大學法律學系教授
莊勝榮
｜
律師
吳梓生
｜
律師全聯會副理事長
環境與學術文化 (3名)
徐光蓉
｜
獲台灣環境保護終身成就獎
林佳範
｜
台灣師範大學副教授
王志誠
｜
曾任國家文化總會副祕書長
公共行政與地方治理 (6名)
廖婉汝
｜
屏東城鄉發展文教基金會董事長
李光章
｜
台灣民主基金會副執行長
邱泰源
｜
前衛福部長
謝政達
｜
前新北市副市長
許有為
｜
不當黨產處理委員會專任委員
趙卿惠
｜
台南市副市長
現任監委續任提名 (6名)
張菊芳、陳景峻、葉宜津、林文程、賴鼎銘、賴振昌 ｜ 現任監察委員續任提名
資料來源：總統府
製表：AI協作
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