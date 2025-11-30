新研究揭「1類食物」害人早逝！名醫：政府應嚴厲制止

記者施春美／台北報導

一項新研究指出，超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的主因之一。(示意圖／Pixabay)

加工食品、超加工食品對健康的危害，逐漸為人所知。醫師江守山表示，一項今年刊出的研究指出，超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的主因之一。超加工食品（Ultraprocessed Food , UPF）通常含有5種或更多添加劑，例如甜味劑、防腐劑和色素。他強調，「現在是政府嚴厲打擊這類食物的時候了。」

所謂的「超加工食品」（UPF），是指經過高度加工和工業化製造的食品，常含添加劑、防腐劑等化學物質，通常高糖、高脂、高鹽，「例如泡麵、精緻糕點、手搖飲、餅乾和零食、加熱食品、罐頭菜、培根、熱狗、即溶湯、炸雞塊等。」

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，一項新研究表明，加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的主要原因之一。超加工食品（UPF）通常含有5種或更多添加劑，例如甜味劑、防腐劑和色素。

江守山表示，在英、美兩國，超加工食品是導致過早死亡的主因，約佔這2國過早死亡人數的14%。巴西利亞達西·里貝羅大學（Universidade de Brasília）的研究人員表示，這相當於美國每年約有12.4萬人過早死亡，而英國則有近1.8萬人過早死亡。

江守山表示，研究人員研究了澳洲、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、墨西哥、英、美共8個國家的飲食和死亡數據。由於這項研究屬於觀察性研究，研究人員坦言，無法完全確定超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的直接原因。然而，將這些食物在飲食中的比例與該國的過早死亡率和疾病發生率進行比較後，這兩者之間有明顯的關聯。 他感嘆地表示，「現在是政府嚴厲打擊加工食品、超加工食品的時候了。」

江守山也曾在其臉書呼籲，民眾不要食用加工肉類和飲料，因為它們會增加過早死亡的風險。哈佛大學的研究人員對11萬4,000 人的健康和飲食狀況進行了30 年的追蹤調查，結果發現，吃最多加工食品的人在研究期間死亡的可能性最大。食用量最多者（每天7份）比每天3份者的過早死亡可能性總體上高出 4%。

