新研究曝「白血球比值」可偵測失智症 抽血就有數據

台灣失智人口已突破38萬人，預計2031年底將增至49萬人。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，失智症並非自然老化，而是「大腦長期發炎」的結果。最新研究顯示，這種發炎反應與免疫系統密切相關，特別是白血球的變化，而一般健康檢查中的NLR（中性白血球／淋巴球比值）可作為早期預警指標。

最新研究顯示，大腦發炎反應與免疫系統密切相關，特別是白血球的變化，而一般健康檢查中的NLR（中性白血球／淋巴球比值）可作為早期預警指標。 （示意圖／Pixabay）

張家銘在社群媒體分享2025年《Molecular Neurobiology》期刊刊登的綜合評論指出，大腦神經退化疾病如阿茲海默症，往往不是從神經細胞壞死開始，而是由免疫系統長期發炎所引起。研究發現，這些發炎反應的關鍵推手就是中性白血球。研究團隊透過小鼠實驗證實，當NLR值升高時，大腦內便開始堆積β類澱粉蛋白，這正是阿茲海默症最早期的跡象之一。

「只要抽血即可得知NLR值，若數字大於3，可能代表身體正悄悄進入慢性發炎狀態。」張家銘提醒，這種狀態不僅影響血管、肝臟與免疫功能，還可能提前啟動大腦退化的機制。他建議民眾可請家庭醫師協助解讀健檢報告中的相關數據，若中性白血球比例持續偏高，應及早調整生活型態。

只要抽血即可得知NLR值，若數字大於3，可能代表身體正悄悄進入慢性發炎狀態。 （示意圖／Pixabay）

針對預防大腦退化，張家銘提出四項日常可行的保護方法。首先是定期追蹤NLR值；其次是飲食調整，減少加工品、紅肉與含糖飲料的攝取，增加富含Omega-3的食物如鯖魚、亞麻仁籽，以及多酚類食物如藍莓、橄欖油等；第三是維持良好生活作息，包括規律睡眠、減壓和每天30分鐘中等強度運動；最後，高風險族群如自體免疫疾病患者、有家族早發性失智史者，以及長期慢性感染如牙周病患者，更需定期檢查NLR值並調整生活習慣。

