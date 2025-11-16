新研究曝「1類澱粉」穩血糖、降血脂、減重！讓人更聰明
記者施春美／台北報導
一般人擔心澱粉讓人發胖，但醫師張家銘表示，全穀物這類澱粉，完全不同於精緻穀物，今年的一篇研究指出，全穀物的可溶性與不可溶性膳食纖維，因其溶解度、吸水能力、黏稠度與幫助腸道菌發酵的能力不同，可控制血糖、血脂、保護腸道菌、延長飽足感、降低慢性發炎反應，還可讓大腦清晰。
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，精製穀物和全穀物，如同兩個完全不同食物。2025年發表在食品科學期刊《Foods》的綜論指出，全穀物的可溶性膳食纖維與不溶性膳食纖維，因為它們的溶解度、吸水能力、黏稠度與幫助腸道菌發酵的能力不同，會牽動人的血糖、血脂、腸道菌、生理飽足感與發炎反應。
1. 餐後血糖穩定
2. 腸道變順
3. 飽足感延長
4. 情緒穩定與頭腦清晰
腸道菌透過腸腦軸線影響身心，而可溶性纖維是腸道菌最好的食物。當腸道菌平衡了，人會感覺頭腦較清晰、睡眠較安穩、焦躁感降低。
張家銘建議，民眾可逐漸讓讓全穀物變成日常飲食，逐日讓全穀物的佔比提高一點，並搭配多喝水，每天一份發酵食品，如優格、味噌、納豆。減重其實不需要少吃飯，但是換一半為全穀物，可平穩血糖、延長飽足感，代謝就會開始往好的方向走。
