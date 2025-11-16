新研究曝「1類澱粉」穩血糖、降血脂、減重！讓人更聰明

新北市 / 綜合報導 15日晚上一對情侶入住淡水一間會館，凌晨房間突然被一名陌生人持卡闖入，他們嚇壞了，立刻報警。會館人員表示，陌生婦人是長期住戶，不小心誤闖，當時疑似門禁系統沒電，因此婦人的卡才開得了他們的門。除了退房費外，還有精神賠償，但情侶檔已經飽受驚嚇。鎖店表示，和家用電子鎖不同，飯店門禁系統是由大樓內部供電，沒電或是跳電的防呆機制，反而是將門鎖打開，是為了逃生而設計。建築物端莊典雅古色古香，這間會館位在淡水鬧區，有民眾北上入住，沒想到房間卻遭人闖入，欣賞完房間的夜景，情侶檔準備休息，半夢半醒之間，房門竟被陌生人給打開，當事住客說：「我跟我女朋友在飯店的房間裡面休息，休息到一半有一個婦人，就是直接刷我們房卡，刷她自己的房間的房卡，然後直接進我們房間，因為我聽到開門的聲音，我就說你是誰，你要幹嘛。」當時已經是凌晨接近一點，房間被人刷卡闖入，情侶通報工作人員和警方，會館人員表示婦人是樓下，長期住戶不小心誤闖，至於卡刷得過是因為門禁系統沒電，後續退了房費，另外給了精神賠償。進出門全靠一張卡，電子鎖看似多了幾分保障，但別人的房卡得以進入，旅館業者解釋因為沒電，比照一般家用電子鎖，低電量會亮警示燈，可以使用行動電源，充電或備用鑰匙開門，沒電了門會打不開，而飯店或是旅館的門禁系統，由大樓內部供電，沒電或是跳電有防呆機制，反而是將門鎖打開，以利遇到緊急狀況方便逃生。鎖印業者劉先生說：「飯店用鎖的話，他們都是直接，跟著大樓的電吃電，他們很少會裝獨立電池在後面，如果是吃飯店的電的話，它如果一斷電，它門鎖就鬆開啦，因為你如果沒有鬆開，你人等於會被關死在裡面，如果發生火災的話，就死在裡面了啊。」為什麼會斷電，實際詢問會館沒有回應，但房間遭陌生人闖入，不僅讓情侶檔整夜難眠，也壞了出遊的心情。 原始連結

華視影音 ・ 14 小時前