新研究曝「3招」真的防癌、防失智！醫大推：很容易做到

癌症、失智是現代重要的議題。醫師張家銘表示，最新研究指出，症與阿茲海默症之間有「反向關聯」，即癌症風險越高的人，阿茲海默症風險反而越低。而阿茲海默症的基因特質，似乎也讓某些癌症風險下降。當人吃得對、睡得好、動得夠，身體會被拉回中間的平衡，就能避開癌症與失智上身。

台北榮遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，2025年發表在《Neurobiology of Disease》的研究就揭示了「癌症與阿茲海默症」間，有一種長期被忽略的「反向關聯」。此反向關聯顯示，生活中的飲食、睡眠、運動、腸道、荷爾蒙，都在決定身體會往哪一邊走。

當人吃對、睡好、動夠 身體會被拉回平衡帶，不易罹癌、失智

研究顯示，癌症與阿茲海默症之間的關聯並非偶然，而是因為它們分別走在細胞生長與細胞退化的兩條極端道路。癌症是生長訊號太強；而阿茲海默症是生存力太弱。

張家銘表示，當人吃得對、睡得好、動得夠，身體會被拉回中間的平衡帶，不容易走到增生或退化的極端。人最能在生活中調整的，就是調控身體在這兩股力量之間的位置。

他表示，因此，睡好讓神經細胞不再被迫進入異常的凋亡；吃對能調節免疫力；動夠能維持粒線體的能量穩定，避免大腦代謝崩盤。

