新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了

全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。

最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因。 （示意圖／Pixabay）

江守山表示，研究數據顯示，食物中毒後，大腸桿菌素可能會長期存在於結腸與直腸內，逐漸對細胞DNA造成改變。「特別是10歲以下兒童若接觸這類細菌，往後數年罹患早發性大腸癌的機率可能會增加。」由加州大學聖地牙哥分校領導的國際研究團隊分析了11個國家981名患者的基因組後發現，40歲以下確診者帶有大腸桿菌素突變的比例，是70歲以上患者的3.3倍。

這項研究刊登於科學期刊《自然》（Nature）上，研究團隊警告，若未能有效改善現況，大腸直腸癌可能在五年內成為年輕族群的主要癌症死因。江守山指出，雖然科學家目前仍無法確定近年病例激增的完整原因，包括兒童如何接觸到產生大腸桿菌素的病原，以及生活中哪些因素可能促使毒素生成，都仍有待釐清。

研究也指出，目前尚缺乏方法讓一般民眾得知自身是否已累積相關DNA突變。不過，科學家推測，食物中毒後補充益生菌，可能有助於減少腸道中大腸桿菌素引發的DNA突變，為預防早發性大腸癌提供了潛在的干預方向。

