新社中和國小70週年校慶登場 展現校史與多元學習成果
記者徐義雄／台中報導
台中市新社區中和國小二十二日舉辦校七十週年校慶，以「七十載傳承‧未來啟航」為主題，在校園內舉行系列慶祝活動，歷屆校友、家長代表、社區人士參與，氣氛熱烈。
教育局表示，教育局一一一至一一四年度補助中和國小執行相關經費逾四二三萬元，包括偏遠地區學校及非山非市學校設施設備，以及體育休閒站-室外球場整建工程等，打造安全、舒適的學習環境。
中和國小校慶同步舉辦校史老舊照片收集與數位照片播放，呈現創校七十年來的歷程與特色發展，包括課程創新、品格教育、社區連結與多元學習成果。
校園各項動態活動如趣味競賽、團隊挑戰及親子闖關，吸引眾多親師生共同參與。
校長張惠玲說，中和國小七十年來在家長會、校友會及社區各界支持，打造優質學習環境，重視學生多元發展與品格養成，推動適性教育、校園環境優化與在地化特色課程。
