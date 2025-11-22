新社中和國小70週年校慶登場 展現校史與多元學習成果

台北市 / 綜合報導 吃火鍋選擇多，火鍋配料更是豐富多樣，根據量販業者調查，民眾最愛的火鍋餃類，以魚餃奪得冠軍，銷量比蛋餃整整多出了1.5倍，另外像是燕餃、蝦餃、水晶餃，也擠入前五名的行列。隨機訪問民眾，魚餃、蛋餃確實特別受到歡迎，民眾也在意口感和價格，無論是手工或是機械製作，都各自擁有擁護者。天氣漸漸變冷，火鍋上桌配料百百款，這麼多種火鍋料，你最喜歡哪一種，SB記者姚俐安，記者姚俐安說：「根據量販業者調查，民眾最喜愛的火鍋料餃類，由魚餃拿下冠軍，銷量是蛋餃的1.5倍，另外像是燕餃以及蝦餃，都受到民眾的喜愛。」記者VS.民眾說：「我還是喜歡吃魚餃，(喜歡圓形的餃類嗎)，一定要圓形的。」民眾說：「我喜歡蛋餃。」、「魚餃，比較喜歡它的口感。」火鍋業者高林禎說：「目前我們觀察下來，魚餃跟蛋餃是銷量最好的，那因為其實像，這兩個火鍋料的部分，其實不管是大人或小朋友，都滿喜歡這樣子的口感。」實際訪問下來，魚餃蛋餃的擁護者，真的特別多，不同的製作方式，價格也有差，民眾說：「我覺得機械就可以了，手工比較貴。」不過實際到市場走一遭，喜歡吃手工餃的人潮，絡繹不絕，民眾說：「(口感)當然會有差啊，新鮮的當然比較好吃。」、「它裡面的那個料，比較實在。」記者VS.民眾說：「(如果比較貴一點點)，(你還是可以接受)，可以接受，(因為是手工的對嗎)，對對，特別好吃。」看來不管怎麼製作，都各有擁護者，只要能一起團聚吃得開心，最重要。 原始連結

華視影音 ・ 14 小時前