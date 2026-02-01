新社產業道路小貨車翻落農田 48歲男命危搶救

台中市新社區民裕路一處產業道路今（1）日上午11時56分發生意外，一輛自小貨車行經新社區民裕路9號附近、往山谷下方約2公里處時，突然翻落至道路旁農田內，駕駛意識不清送醫搶救。

小貨車翻落新社產業道路，48歲駕駛送醫急救。（圖／警方提供，下同）

警方指出，駕駛為48年次鄭姓男子，事故發生後全身多處受傷，意識不清，隨即由救護車送往東勢農民醫院搶救，目前仍在治療中。

警方表示，事故確切原因仍有待進一步調查，並呼籲駕駛人行車時務必注意前方路況，尤其在山區及產業道路行駛，更應提高警覺，以確保自身行車安全。

廣告 廣告

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

WBC/大谷翔平「只打不投」 道奇主帥：是他自己的決定

澳網/芮芭奇娜苦戰3盤拍落莎芭蓮卡！首奪后冠