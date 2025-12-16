新社聖普宮前 落羽松、水杉染秋色

新社聖普宮前落羽松水杉染秋色。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕入秋後的新社山區，悄悄換上季節的色彩。位於新社聖普宮前方的林蔭道路，近日因一整排落羽松與水杉逐漸轉色，形成層次分明的景致，吸引不少遊客駐足欣賞。

從聖普宮前望去，蜿蜒的小路被高聳筆直的樹木包圍，綠、黃、橙、褐交織成天然的畫布。部分樹葉已染上溫暖的橘紅色，在微風中輕輕搖曳，地面鋪滿細碎落葉，為原本寧靜的山間增添濃濃秋意。即使未進入熱門賞楓季，這片林間景致仍展現出獨特的季節魅力。

廣告 廣告

當地居民表示，每到此時，聖普宮周邊便會呈現短暫卻迷人的變化，不同於市區的喧囂，這裡多了一份沉靜與悠然。清晨或午後時分，陽光透過樹梢灑落，光影在道路上流動，讓人不自覺放慢腳步，感受山林的呼吸。

隨著天氣轉涼，新社聖普宮前的林蔭美景，正是適合小旅行與心靈沉澱的好去處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高中班導公告「全班0人報名畢旅返校上課」引熱議 網分享更開心方案

LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？

台灣黑豬產業黯淡！北部豬場採購縮手 屏東六堆豬崽恐「去了了」

台中家樂福青海店12/22確定熄燈 社群改圖「持續24小時營業」

