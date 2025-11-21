新社花毯節兩週吸引破200萬人潮 500條杏鮑菇香腸免費送

遊客開心排隊領取新社在地特產杏鮑菇香腸。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

新社花海暨台中國際花毯節爆人氣，開展兩週以來，參觀人數已突破兩百萬。台中市府觀旅局與農業部種苗繁殖改良場，和新社區農會聯名作東，二十一日在花毯節現烤五百條杏鮑菇香腸，免費贈送現場遊客，為遊客暖胃。

觀旅局說明，活動召喚花蝴蝶及仙子，綻放曼妙舞姿迎賓，象徵新社花招百出、台中觀光產業振翅高飛，精選新社在地青農商品走秀，邀請民眾在賞花之餘，採購在地特色伴手禮。

觀旅局長陳美秀說，花毯節結合飛天小女警與中部八縣市農業行銷展售會，整體呈現更有看頭，這週進入花卉盛開期，最大亮點面積高達兩公頃的「橘色波斯菊」花海、約一公頃「紅色百日草」搶眼登場。

新社區農會總幹事羅文正指出，新社農會產製「杏鮑菇香腸」口感厚實多汁，有產銷履歷認證，無添加瘦肉精和豬油丁，凸顯杏鮑菇多汁的特性、美味雙倍安心。

新社休閒農業導覽發展協會理事長呂崇榮推薦，欣賞花海別忘記逛逛新社在地青農品牌。

浪漫的葡萄樹下午茶備受遊客喜愛的「新峰農場」，推出紅酒 DIY 展示，主打食農教育、以艾草香茅製成造型蚊香的「泥香草莊」則有科技泥 DIY，以獨特無土方式種植多肉，玩植栽不必當「黑手」。

花毯節人潮不斷。(記者徐義雄攝)

「江家玫瑰園」則展出玫瑰香膏 DIY 與有機玫瑰周邊產品，另有「百菇莊」帶來可愛又有趣的菇蕈太空包，民眾體驗菇農採收樂趣。

「小路休閒農場」推出「搖搖冷萃馬告咖啡」試飲，每一樣都是新社限定，年末各種派對聚會頻繁、交換禮物風氣正盛，適合來新社覓訪特色小禮！。