新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開

▲新社花海遍植波斯菊、萬壽菊和百日草等各色花卉，花團錦簇，目前花況正好達九成，把握最後九天展期。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.21)

[NOWnews今日新聞] 2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香腸招待遊客，並趁著「花毯節」高人氣為地方產業大行銷，歡迎到新社賞花、嚐美食再把優質伴手禮帶回家分享。

台中觀旅局行銷科長巫宗霖表示，今年新社花海面積擴展達35公頃，原本種植高粱及玉米基地，趁農閒遍植了波斯菊、萬壽菊和百日草等各色花卉，開展以來輪番綻放，花團錦簇，目前花況正好已達九成，展期倒數9天，歡迎全台旅人把握最後賞花時光。由於今年人潮較往年增加，人潮帶來錢潮，預估經濟效益可望上看6000萬元。

▲新社花海及花毯節人氣爆發，2週吸引遊客破200萬，最後倒數9天百花盛開，歡迎遊客來新社賞花嚐美食。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.21)

巫宗霖表示，今年花毯節結合飛天小女警與中部8縣市農業行銷展售會，整體呈現更有看頭。尤其花海暨花毯節本週將進入花卉盛開期，最大亮點是面積達2公頃的「橘色波斯菊」花海，以及約1公頃的「紅色百日草」，本周搶眼登場，幸好鳳凰颱風沒有來攪局，整體花況極佳，真是百花盛開，希望大家在攝影、參訪之餘，好好愛護花海，切莫成為摧花使者。

▲花仙子與滿園花團錦簇正是賞花好時節，遊客把握最後九天展期。(圖／記者金武鳳攝，2025.11.21)

新社區農會羅文正總幹事指出，新社農會產製的「杏鮑菇香腸」口感厚實多汁，是造訪花毯節必嚐的國民美食，不但有產銷履歷認證，也無添加瘦肉精和豬油丁，凸顯杏鮑菇多汁的特性、讓美味雙倍安心，今日大請客，現烤500條分享遊客，香氣撲鼻，遊客邊吃邊讚「超好吃」。

▲台中新社優質農特展品多，花仙子一一展示香菇、葡萄、花卉和素心蘭等。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.21)

羅文正說，新社不只有美麗花海，新社農會同時在會場內佈置150個攤位，分享全台中最好的農特產品如橘子、葡萄及甜柿、香菇外，在地青農推出的優質品牌也是必逛的，包括：新峰農場推出紅酒DIY展示；以艾草香茅製造蚊香的泥香草莊；還有江家玫瑰園展出的玫瑰香膏DIY，以及有機玫瑰周邊產品等。

▲新社區農會作東大請客，今（21）日現烤500條杏鮑菇香腸招待遊客，並趁著「花毯節」高人氣為地方產業大行銷，(圖／記者金武鳳攝，2025.11.21)

另有「百菇莊」帶來可愛又有趣的菇蕈太空包，讓民眾體驗菇農採收樂趣；「小路休閒農場」則推出「搖搖冷萃馬告咖啡」試飲，每一樣都是新社限定，年末各種派對聚會頻繁、交換禮物風氣正盛，最適合來新社覓訪特色小禮！

觀旅局補充，台中國際花毯節活動至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，每日 08:30 至 16:30 開放，在現場拍攝的美照，還可上傳至大玩臉書指定貼文(https://www.facebook.com/share/p/1CS7tWvKgz/)，就有機會抽中澳門航空（台北/台中/高雄）出發至澳門的來回機票，更多旅遊資訊請上「台中觀光旅遊網」：https://travel.taichung.gov.tw/及「台中國際花毯節」官網：https://www.flowercarpet.tw/查詢。



