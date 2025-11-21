新社花海倒數9天！突破200萬人次 花毯節經濟效益拚6千萬

台中市新社花海暨台中國際花毯節倒數計時，台中市觀旅局旅遊行銷科長巫宗霖（第二排右五）21日表示，希望經濟效益可突破去年5000萬元成績，達到6000萬元。（温予菱攝）

台中市新社花海暨台中國際花毯節倒數計時，累積參觀人次已突破200萬，台中市觀旅局21日攜手農業部種苗繁殖改良場推出500條杏鮑菇香腸現烤現送活動，讓不少遊客驚喜排隊領取。觀旅局旅遊行銷科長巫宗霖表示，今年除花海面積擴張達35公頃外，人潮也較去年增加許多，故也期盼經濟效益可突破去年5000萬元成績，達到6000萬元。

巫宗霖表示，今年花毯節結合飛天小女警與中部8縣市農業行銷展售會，截至昨日為止已有超過200萬人次到訪，花種採分段播種，這周正值2公頃的橘色波斯菊、約1公頃紅色百日草盛放，接續還有萬壽菊等花種綻放，同時間會場內也舉行中部8縣市農業行銷展售會，希望遊客賞花之餘，也能品嘗在地菇類、葡萄等，甚至帶回家與親朋友分享。

台中市觀旅局21日攜手農業部種苗繁殖改良場及新社農會推出500條杏鮑菇香腸現烤現送活動，讓不少遊客驚喜之餘趕快排隊領取。（温予菱攝）

巫宗霖也說明，去年花毯節帶動經濟效益達5000萬餘元，以今年目前每日統計狀況來看，成績都比去年好，而且人潮也較多，再加上中部8縣市農業行銷展售會，希望能突破去年經濟效益達到6000萬元，另也期盼花毯節舉行不只是為新社區帶來短期商機，而是能讓更多人認識新社區，達成旅客迴游狀態，進而提升整年的觀光效益。

農業部種苗繁殖改良場祕書文紀鑾說，花毯節使用地原為玉米、高粱採種基地，因適逢花海期間才特別提供市府合作使用，控制花種包含萬壽菊、百日草、波斯菊等，種植面積達35公頃，也提及幸好鳳凰颱風沒有來攪局，整體影響不大，這周及下周也將迎來花況最美時刻，預估達9成花朵盛放。

新社區農會總幹事羅文正表示，新社不只有好吃、好喝、好玩及好看的，農會也於會場中布置150個攤位，分享全台中最好的農特產品，像是時令水果橘子、葡萄、甜柿及香菇相關加工餅乾、香腸等，讓大家不僅能有視覺享受，還可以品嘗在地農場填飽肚子。

