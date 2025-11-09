新社花海剛開幕就出事！遊覽車「跨雙黃線」撞機車 賞花情侶摔車掛彩

記者林意筑／台中報導

台中「新社花海」昨（8）日是開幕首日，適逢假日吸引大批民眾前往打卡賞花，未料今日下午2時許，有輛載滿遊客的遊覽車行經展區附近時，與對向剛看完花海準備離開的機車騎士發生碰撞，造成騎士與後座乘客摔車受傷，所幸傷勢輕微，自行就醫後已無大礙。至於事故發生詳情有待進一步釐清。

遊覽車疑似違規跨越雙黃線，導致機車騎士閃避不及撞上。（圖／翻攝畫面）

今日下午2時15分許，52歲孔男駕駛遊覽車載著大批遊客，沿華豐街由協中街往花海方向行駛，過程中與行駛於對向車道的機車騎士31歲廖男發生碰撞，廖男與後座乘客游女連人帶車慘摔，造成2人全身多處擦挫傷，所幸傷勢不嚴重，2人自行就醫後無大礙，遊覽車駕駛則未受傷。

事故發生後警方前往處理，針對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為0，經警方進一步調閱路口監視器畫面，可見遊覽車疑似違規跨越雙黃線，導致機車騎士閃避不及撞上。至於詳細的肇事責任歸屬，仍有待交通警察大隊進一步調查釐清。

警方呼籲，花海期間周邊道路車流量大，，用路人應隨時注意車前狀況，與保持安全間隔，切勿任意跨越車道，以維護自身及其他用路人安全。

