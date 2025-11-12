新社花海台中國際花毯節及中台灣農業行銷展售會 明日重新開園迎賓

新社花海台中國際花毯節明日重新開園迎賓。（圖：觀旅局提供）

台中國際花毯節於11日、12日預警性閉園，今日宣布明（13）日重新開園！園區經市府團隊及工作人員將裝置重新歸位，已全面恢復繽紛樣貌。

觀旅局局長陳美秀表示，今年的主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點，四周環繞經典小鎮村場景，像是盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，並能看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置，包含聰明樂觀的領導者花花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），以及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup）！也可能與尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色，以及粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派角色立牌「不期而遇」，處處驚喜。

農業部種苗改良繁殖場說明，為讓民眾能盡早再度入園賞花，園方全力加速進行開園前各項準備與修復工作，「特展區」的展示將暫時不對外開放。此外，如果第一及第二停車場因大雨出現泥濘情形，將視現場狀況實施管制。也鼓勵遊客多加利用市府交通局提供的免費接駁服務，不僅能減少停車不便，也能提升整體賞花品質與遊園興致。

觀旅局也強調，花毯節園區部分裝置將在不影響遊客賞花體驗的前提下，維持加強防風與安全加固措施，以因應後續天候變化。重新開園後，新社花海及中台灣農業行銷展售會也同步開放，遊客除了可以欣賞到大片絕美花海外，並可參訪中台灣最大的農產交流平台，民眾可先上官網查詢「花海花毯即時交通資訊」。（張文祿報導）