新社花海吸引人潮 中捷綠線11月運量創新高

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中捷運公司今天表示，受惠「新社花海暨台中國際花毯節」活動，吸引賞花人潮搭乘捷運轉搭接駁車，今年11月每日平均運量創新高，達5萬960人次，未來將持續優化服務，期盼再寫新頁。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，綠線今年10月才剛創下多項運量新高，11月再創新高，儘管11月12日受颱風鳳凰影響，當日停班停課，但11月每日平均運量仍達5萬960人次、打破紀錄，假日日均運量也以5萬2460人次寫下新紀錄。

針對運量成長因素，中捷公司分析，11月舉辦「新社花海暨台中國際花毯節」活動，捷運松竹站旁設有接駁車站點，吸引大量賞花人潮，提高搭乘便利性，並有效推升運量，松竹站單月運量更突破11萬人次。

此外，中捷公司認為，民眾通勤、外出購物已逐漸養成使用捷運的習慣，也使運量穩定上升。

中捷公司表示，12月台中市將接連舉辦跨年晚會及五月天演唱會等大型活動，將依活動需求，加密班次及延後收班，提供便捷且安全的疏運服務，未來將持續優化服務，期盼再寫新頁。（編輯：李亨山）1141203