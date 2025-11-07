新社花海暨台中國際花毯節 東勢林場推出期間限定優惠

東勢林場配合2025新社花海暨台中國際花毯節，推出多項優惠措施。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場響應推出期間限定的入園優惠與聯名好康，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗台中秋冬最繽紛的花季盛事。

東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年東勢林場與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票64折優惠，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費，不限金額，憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」1支。

東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合新社花海暨台中國際花毯節推出優惠方案外，園區並推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。

