新社花海暨台中國際花毯節11/8登場 交管看這裡
〔記者歐素美／台中報導〕2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至30日舉行！東勢警分局配合在活動期間將進行交通管制及疏導，並嚴加取締違規停車，呼籲民眾配合現場交管人員指揮通行，並善加利用外圍停車場，以轉乘免費接駁車前往花海展區，避免因塞車影響出遊心情。
新社花海暨台中國際花毯節今年主題為「花開三盛事」(花海、花毯、中農展售會)，台中國際花毯節的裝置設計以卡通頻道《飛天小女警》為主角，融合動畫元素與花卉藝術，活動並結合「中台灣農業行銷展售會」，匯集包含中部8縣市的特色農產品，活動將持續23天。
由於新社區道路多屬山路，活動會場停車空間有限，東勢警分局將協同義交人員於新社區協興街與華豐街口、協中街與興中街口、中興嶺圓環、興社街與國校巷口等處進行交通疏導勤務，以維持交通順暢。
警方表示，主辦單位規劃花海展區的管制措施，包括興義街及協興街花海園區為行人徒步區；興中街自東山街起至協中街口，還有協興街自興中街起至苗圃橋，為單向通行；另興中街(東山街至華豐街，僅假日管制)、華豐街(興中街至協興街)為接駁車專用車道。
市府配合活動，提供接駁車服務，平假日均有豐原線、太原線及松竹線，假日再增加東勢線及會場環線，總共規劃5條免費接駁路線；另設置9處外圍停車場，讓民眾便利停車後輕鬆轉乘接駁車直達會場，自行開車前往的民眾，請停放展區內第一及第二停車場，騎乘機車或大型重型機車的民眾，可停放於九渠溝滯洪池旁。
東勢警分局長蘇玉坪提醒民眾，新社區周邊道路狹窄，活動期間將進行展區周邊道路管制，現場交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，並嚴加取締違規停車，請民眾配合現場交管人員指揮通行，並善加利用外圍停車場，停車後再轉乘免費接駁車前往花海展區，避免因塞車影響出遊心情。
更多自由時報報導
新社花海暨台中國際花毯節11/8 登場 江啟臣會勘準備進度
台64線西向新店端匝道至板橋民生路匝道 今晚10點起至明早6點施工管制
颱風估週末生成「沿台灣東方北上」 氣象署曝距台最近時段
小心！東北角大雨不斷 濱海公路又見落石
其他人也在看
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 23 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、台灣科學節、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有台北白晝之夜、台中市民野餐日、新社花海、新北歡樂耶誕城、台灣科學節、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台中綠美圖、台北溫泉季、芒花、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 天前
「粉紅超跑」新北贊境尾聲 香燈腳開吃板橋美食
新北市 / 綜合報導 白沙屯媽祖為期三天新北贊境行程進入尾聲，信眾一路跟隨，現場人潮不斷。許多香燈腳順道開吃板橋在地美食，像是米粉、肉圓都受到民眾的喜愛，店家也表示，客源大概增加2到3成左右。長長的人龍，看不到隊伍的盡頭，鳳梨酥名店的外頭，擠的水洩不通，白沙屯媽祖贊境，來到最後一天，途中剛好經過板橋的鳳梨酥名店，一路跟隨著媽祖的香燈腳，找到機會來嚐鮮，直接變成帶貨行程，讓平常就熱賣的鳳梨酥，變得更難買。民眾表示排隊人潮，比中秋節還狂，煮米粉的聲音，不只如此，板橋的裕民街以及四維路，到處都是小吃店，許多北上的香腳燈，都特別來一趟了，當然少不了，開吃板橋在地美食，信眾說：「我們自己當地，苗栗的信眾跟信徒，這邊板橋當地有什麼好吃的，我們就會在這邊先用餐，吃到臭豆腐，香腸，包子。」熱呼呼的米粉湯，店裡頭人潮也是滿滿滿，米粉湯店老闆說：「全部從頭排到尾，(客人)多兩三倍有吧。」民眾說：「我們來找媽祖的，(讚嗎)，讚，比個讚，(好吃)。」彰化名產來到板橋也還是相當受歡迎，Q彈多汁的肉圓，工作人員在店裡招待著客人，忙到沒時間說話。民眾說：「在地的朋友介紹的，我們點了彰化肉圓，(吃起來怎麼樣)，好吃。」平常就有許多的固定客源，的炸雞店，也表示今天的人潮，確實變多。記者VS.炸雞店老闆娘說：「(最有名的)，三腳骨，雞柳，(客源有點增加)，對對對，還是有。」看來白沙屯媽祖，不但讓信眾一路追隨，更幫助提升，板橋的在地消費經濟。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了
屏東某精神專科醫院遭控毆打病患，一名在墾丁某民宿工作的女管家，日前因酒後，尾椎神經舊疾復發被轉至該院救治，未料，在院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打；關於此案，縣府衛生局獲報展開調查，醫院也發聲明駁斥此事，否認有不當行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 20 小時前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 1 天前
「假日輕急症中心」首日169人次看診！台南佔最多 發燒、魚刺卡住求助
為解決民眾假日就醫不便、以及大型醫院急診壅塞問題，衛福部於2日正式啟動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，全台共設置13處據點，民眾若在假日碰上輕急症需要處理，就不用再花大錢跑到大醫院急診。健保署公布首日總看診共169人次，症狀包括發燒、呼吸道症狀、簡單傷口處理及魚刺卡住等。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名50多歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，拿農用鐮刀，砍殺母親，導致86歲老母親全身多處刀傷，失血過多，當場失去呼吸心跳，警方依現行犯將這名狠心的兒子當場逮捕，訊後聲請羈押獲准。救護車閃爍警示燈，緩緩開進住家前方，只見門口，已經有一台警車到場。10/30晚間10點左右，彰化鹿港，一名男子，在家中，持鋤草用鐮刀，狂砍自己的母親，警方獲報到場，80多歲的老婦人，已經倒在血泊中，沒有呼吸心跳。彰化鹿港逆倫命案 男子持鐮刀砍死老母親（圖／民視新聞）案發當晚，行兇的謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友，聊天聲音過大，情緒突然失控，咆哮趕人離開，接著竟持刀砍殺母親，而根據了解，犯嫌有家暴、酒駕前科，連妻子都受不了，兩人才剛辦完離婚，犯嫌目前與兒子、父母同住三代同堂，但沒想到，疑似因為音量問題，發生天倫悲劇，兒子砍殺媽媽。弒母嫌犯有家暴.酒駕前科 剛離婚與父母.兒子同住（圖／民視新聞）情緒失控，冷血弒母，全案依殺害尊親屬罪、家庭暴力、毀損等罪嫌移送偵辦，訊問後，這名狠心的兒子，遭裁定收押。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押 更多民視新聞報導無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭高雄驚悚家暴案! 男持滅火器.鐵畚箕攻擊前妻民視影音 ・ 1 天前
他遭通緝跑路…一通電話「人在柬埔寨」就消失！人妻新婚第2天就沒尪
台中市女子阿芬（化名）去年跟男子大壯（化名）結婚，未料，新婚2天，丈夫就說，「自己遭通緝，要出國工作」隨後失聯，這段期間僅打過一通電話，說人在柬埔寨，之後人間蒸發；阿芬無奈，向法院訴請離婚獲准。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌
地方中心／趙永博 花蓮報導聰明闆娘，設局抓賊！花蓮市一間雜貨店，上個月遭竊賊闖入，被偷了5萬元，老闆娘本來不想追究，但發現小偷又食髓知味，老闆娘決定設局抓人，這回刻意開一扇窗戶，果真竊賊上鉤，當場失風遭逮，還被抓到開車載他的共犯，共犯的包包還藏了毒品，雙雙落網。員警獲報來到雜貨店，只見一名男子坐在椅子上，原來他就是嫌犯，不久前，想闖入民宅偷竊，沒想到，當場失風被民眾逮到，而且眼尖的民眾還揪出，一旁的車子，疑似就是共犯。員警vs.嫌犯vs.民眾：「他要下來吧，沒有他不知道，怎麼可能不知道，你人先下來一下。」警方當然二話不說，火速來找車上的駕駛，但駕駛支支吾吾，說不認識他。花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌。（圖／民視新聞）員警vs.嫌犯：「你跟他是什麼關係，朋友啊，你怎麼會載他來這邊，他叫我停在那邊載他來，然後叫我停在這邊等他啊。」員警開始查身分，眼看瞞不住了，終於承認是朋友，但連忙喊冤，說對方只是叫他開車載他去收押金，由於包包又被查獲毒品，兩人雙雙被逮。受害雜貨店老闆娘：「剛好我在廚房要煮東西，跳著跳著聲音，我這邊就會震動，我就開始拿我的手機看，我就開始去叫（鄰居），然後他們上去就直接抓到了。」遭竊的就是這間雜貨店，上個月遭一名43歲詹姓男子闖入，被偷了5萬元貨款，老闆娘本來不想追究，怎料，小偷食髓知味又來偷，好在門窗關緊緊，沒讓他得逞。就怕小偷再來，老闆娘乾脆設局抓人，這回刻意開一扇窗戶，1號晚間，竊賊果然上鉤了，老闆娘一聽到聲音，趕緊請鄰居幫忙並報警。花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌。（圖／民視新聞）受害雜貨店老闆娘：「我全部都關了，只有留那個不關，就是我要釣他。」花蓮分局軒轅所長王泓：「起獲毒品K他命咖啡包等物，涉案兩人依涉嫌加重竊盜及，毒品危害防制條例，移送花蓮地檢署偵辦。」笨賊三度上門，想一偷再偷，這下不僅掉入老闆娘的陷阱，還害自己的毒友一同被抓，朋友還罪加一等，多加一條毒品罪。原文出處：花蓮雜貨店遭竊 闆娘設局抓賊 連同共犯成功逮2嫌 更多民視新聞報導獨／謝侑芯遭疑連結黃明志撈金！最強奶媽曝1事：沒必要才當完「鏟子超人」！新北恐怖情人不滿被分手 挾持前女友墜樓身亡台中冷氣工高空作業「失足墜樓」 18樓墜至2樓露臺重摔身亡民視影音 ・ 14 小時前
龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」 民眾擔憂：詐團騙個資
竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺附近，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以領取一千塊錢，就有民眾懷疑是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。對此，民進黨立委吳沛憶痛批，光天化日之下公然收集長輩個資，非常可惡，要求警方徹查。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資夫婦：「（妳有去用？）有啊我老公也有去用，我還是排第一個第二個。」換個資夫婦：「他一來的時候就找我們，（所以你們有拿到1000塊？）有，可是我們想一想怪怪的，警察說那個是詐騙集團，叫我們把證件掛失。」龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」（圖／民視新聞）換個資夫婦：「它寫說什麼使用，僅供什麼參考的，然後它是寫在背面用原子筆，並不是寫在正面證件的正面。」當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳：「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，不過在光天化日之下買個資，很多人覺得怪怪的趕緊報警，警方到場了解他們是跟警方說，因為神明幫老闆賺錢，所以他想要在現場回饋給有需要的民眾。」收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，是因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾。只是近年來詐騙頻傳，不少詐騙集團就是拿人頭帳戶為非作歹，這次蒐集個資的行為，不免引人遐想，立委吳沛億痛批，這行為非常可惡。龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」（圖／民視新聞）立委（民）吳沛憶：「在萬華竟然發生在光天化日之下，有人公然去蒐集長輩的個資，那這如果是要拿來做借名借人頭，從事不法行為非常的可惡，所以我已經要求我們萬華分局，一定要依照我們個資保護法，立即啟動相關的調查。」律師李育昇：「民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至涉犯組織犯罪條例。」政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。(民視新聞黃恩琳、劉毓琦台北報導)原文出處：龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」 民眾擔憂：詐團騙個資 更多民視新聞報導惡房客縱火燒屋還倒車阻逃生路 「媽媽傷重不治」母女雙亡住家成毒品分裝場！北市刑大破情侶檔賣毒咖啡包 只賣熟客避查緝遭控造謠光電案！謝龍介竟嗆「是勒告啥米碗糕」 郭國文強硬回擊民視影音 ・ 15 小時前
關鍵5天出包！擅闖非洲豬瘟案場清消 他轟：台中市府根本是台失速列車
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒轟，「台中市府已經不是螺絲掉滿地，根本就是一台失速列車」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
賞楓秘境！日本東京人文秋日三大必去景點
[Newtalk新聞] 日本首都東京不僅以繁華的都會風景著稱，秋季更搖身一變，成為紅葉與文化體驗交織的城市舞台。每年11月中旬至下旬，楓葉自郊山蔓延至庭園與古寺，呈現專屬於東京的繽紛秋色。本篇結合都內賞楓、歷史文化美食體驗等一日遊，整理三大東京秋季賞楓活動，邀旅人走進東京獨有的錦秋魅力。 小石川後樂園 享受恬靜秋日大景 位於文京區的小石川後樂園，是江戶時代初期所建的代表性回遊式庭園。以融合中國風格意匠而聞名。每年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹相繼染紅，池畔倒映鮮豔秋色，構成恬靜深邃的秋日景致。園內受歡迎的拍攝點包括紅葉林、丸屋周邊及內庭等區域，其中大泉水南側，周邊楓葉特別豔麗，氣勢尤為壯觀。 11月22日至12月7日期間，園內將舉辦「樂享深山紅葉」特別活動，安排寶生流能樂與江戶太神樂等傳統藝能演出，豐富園內古典風雅的氣氛，體驗東京獨有的”楓情雅韻”。 地點坐落於東京都內，交通方便，適合安排半日遊，或來趟即興的城市散步。在古典美景與楓紅交織之中，度過靜雅的秋日時光。 地址：東京都文京区後楽1-6-6開園時間：上午9時～下午5時（需在下午4時30分前入園）※特殊活動期間可能會新頭殼 ・ 21 小時前
2025新社花海暨臺中國際花毯節 花開三盛事吸引萬人湧入 警籲民眾多利用接駁車
【警政時報 江雁武/台中報導】一年一度的「2025新社花海暨臺中國際花毯節」即將登場，今年以「花開三盛事」為主 […]警政時報 ・ 27 分鐘前
三重情殺！ 恐怖男埋伏刺傷前女友姊妹 畏罪墜樓亡
新北市 / 綜合報導 新北市三重區傳出情殺案！昨(2)日晚上犯嫌蘇姓男子闖入前女友住家社區，先是在地下室埋伏將近1小時，等到前女友姊妹下車上前談判，但嫌犯情緒激動，先持利器攻擊姊姊，還挾持妹妹上頂樓，警方到場後勸阻無效，犯嫌竟當場墜樓，送醫不治，據了解，犯嫌和女友交往1年左右，不滿被提分手而衝動行凶，還曾喊要同歸於盡。警方VS.蘇姓犯嫌說：「沒必要，我們先講一下你有什麼樣的要求，我們好好去了解好不好。」警方手持盾牌，和嫌犯在頂樓上談判，不過讓人畏懼的是，他手上握有人質就是他的前女友。警方VS.蘇姓犯嫌說：「沒必要用，不要再用了。」女生被嚇得尖叫，聲音聽起來很驚恐，因為嫌犯手持利器，劃傷她的頸部。警方VS.蘇姓犯嫌說：「我們會後退，我們已經後退了。」嫌犯不聽勸，警方只能步步後退，試圖讓嫌犯卸下心防，但下一秒，嫌犯竟然一躍而下，救護車急忙趕到現場，但送醫後仍搶救不治。現場血跡斑斑拉起封鎖線，驚悚情殺案，就發生昨(2)日晚上9點多，新北市三重區的社區大樓，男子衝動行凶疑似因不滿被分手，蘇姓男子當天晚上，先是尾隨住戶進地下室，埋伏約1小時，等到前女友姊妹倆，開車回家後下車，男子衝上前談判喊要同歸於盡，情緒激動還持利器攻擊，姊姊被劃傷後急忙報警，妹妹卻被挾持帶往頂樓，沒想到男子竟然畏罪墜樓身亡。三重分局偵查隊隊長翁啓元說：「經搜索及調閱監視器影像後，鎖定犯嫌與被害人在頂樓，過程中犯嫌情緒激動經勸阻無效自行墜樓。」前女友姊姊被攻擊後，負傷衝到派出所報案，因為妹妹還身處危險之中，雖然妹妹平安救出但仍因被割頸受傷，但除了外傷，親眼目睹前男友墜樓，恐怕妹妹內心創傷更嚴重。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡
社會中心／王毓珺 吳培嘉 謝漢暘 新北報導情關難過，釀成悲劇！昨天（2日）晚上，新北市三重地區，發生一起男子挾持姊妹案件。嫌犯埋伏在姊妹居住的社區外停車場，看到兩人回家後，立刻上前大吵，還揚言要跟前女友的妹妹同歸於盡，隨後亮出刀械，砍傷姊妹兩人，還將妹妹挾持到頂樓，但警方到場後，嫌犯情緒激動，竟畏罪墜樓輕生。晚間社區大樓的頂樓，多名員警持槍跟盾牌小心警戒，因為在他們眼前的男子，持刀挾持一名女子。員警不斷苦勸男子，冷靜不要衝動，但他絲毫聽不進去，愈來愈往牆邊靠近，嚇得女子驚聲尖叫。員警一邊小心後退，隨時注意男子的舉動，沒想到他竟然情緒失控墜樓身亡。恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「嫌犯當時就是，埋伏在社區的地下停車場裡，看到姐妹倆後就上前爆發爭吵，隨後竟然還揚言，要跟妹妹同歸於盡。」驚悚命案發生在2號晚上9點多，新北市三重環河南路上的一處社區，初步了解，23歲的陳姓女子家境優渥，跟音樂才女的姊姊，兩人同住，當天，妹妹的前男友，35歲蘇姓男子埋伏爭吵後，持水果刀砍傷姊姊的頸部跟背部，隨後又把妹妹挾持到社區頂樓，姊姊緊急報警求助，但嫌犯看到員警卻情緒失控，竟然畏罪從頂樓墜樓輕生。恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡（圖／民視新聞）蘇姓嫌犯從軍10年，1年多前退伍開了飲料店，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但陳姓妹妹表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩，有恐怖情人傾向，兩人已經分手一個月。附近店家：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，有一陣子看他（嫌犯）就是狀況真的蠻差的，但後面好像他（嫌犯）有在調適。」嫌犯的媽媽，這一個月也常常關心他的狀況，甚至嫌犯犯案前，也有通了電話，但仍發生悲劇，過不去的情關，讓自己殞命，也留給家人無盡悲痛。原文出處：三重恐怖情殺1死2傷！ 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡 更多民視新聞報導嚇！台中男持刀狂砍女友母女 鄰居見義勇為也濺血恐怖情殺! 嫌犯揮刀砍女友與母親 鄰居救援也遭殃三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹 見警方到場從15樓墜落亡民視影音 ・ 21 小時前
不滿母親聊天太吵 56歲兒失控持鐮刀狠砍58刀｜#鏡新聞
彰化鹿港30日晚間發生逆倫慘案悲劇56歲謝姓男子，不滿86歲母親跟朋友在家中聊天太大聲，持農用鐮刀咆哮趕人，接著竟朝母親揮砍了58刀，導致母親失血過多當場死亡，警方火速到場，依現行犯逮捕男子，後續裁定收押。當地里長表示男子是家中小兒子，早有多次家暴問題，情緒常失控，如今演變無法挽回的悲劇。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前