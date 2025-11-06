中部中心／吳璽璸 台中報導

「2025新社花海暨台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，這次以動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造主題花卉盛會。

青春舞動、花樣年華展現熱力無限，花海為背景更是美麗加分。2025年台中花毯節即將登場，花海盛大。聲源：主持人：「全面啟動。」





新社花海暨台中花毯節11/8－11/30登場 「飛天小女警」亮相





/現場呈現多個代表場景，包含飛天小女警的家，今年的主花毯還是歷屆最大，高18米、直徑60米。以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。主要裝置每日每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。台中市觀旅局長陳美秀：「今年除了有國際花毯，最大的場域你可以身歷其境去逛飛天小女警的小城鎮，第二個可以看整片的新社花海，第三個今年的台中與中部八縣市的農業展售會也在這裡。」

新社花海暨台中國際花毯節結合中部八縣市的農業展售會 活動內容豐富













花毯節豐富內容，不只賞花，還有中部縣市聯合農特產品，現場展售。台中市府副秘書長張大春：「新社最美，去年總共有350萬人來，新社真的是很漂亮很漂亮的地方，風和日麗花好，然後新社又有水果又有香菇，可以說是我們台中的後花園

新社花海暨台中國際花毯節」號稱全國最強大的花卉盛事，去年創下350萬人次造訪，今年可望參與人數再創高峰。





新社花海暨台中國際花毯節 「飛天小女警」主題 史上最大主花毯完整還原小鎮村經典場景









