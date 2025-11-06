新社花海暨台中花毯節11/8-11/30登場 「飛天小女警」亮相
中部中心／吳璽璸 台中報導
「2025新社花海暨台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，這次以動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造主題花卉盛會。
青春舞動、花樣年華展現熱力無限，花海為背景更是美麗加分。2025年台中花毯節即將登場，花海盛大。聲源：主持人：「全面啟動。」
新社花海暨台中花毯節11/8－11/30登場 「飛天小女警」亮相 (圖/民視新聞)
/現場呈現多個代表場景，包含飛天小女警的家，今年的主花毯還是歷屆最大，高18米、直徑60米。以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。主要裝置每日每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。台中市觀旅局長陳美秀：「今年除了有國際花毯，最大的場域你可以身歷其境去逛飛天小女警的小城鎮，第二個可以看整片的新社花海，第三個今年的台中與中部八縣市的農業展售會也在這裡。」
新社花海暨台中國際花毯節結合中部八縣市的農業展售會 活動內容豐富（圖／民視新聞）
花毯節豐富內容，不只賞花，還有中部縣市聯合農特產品，現場展售。台中市府副秘書長張大春：「新社最美，去年總共有350萬人來，新社真的是很漂亮很漂亮的地方，風和日麗花好，然後新社又有水果又有香菇，可以說是我們台中的後花園
新社花海暨台中國際花毯節」號稱全國最強大的花卉盛事，去年創下350萬人次造訪，今年可望參與人數再創高峰。
新社花海暨台中國際花毯節 「飛天小女警」主題 史上最大主花毯完整還原小鎮村經典場景（圖／民視新聞）
原文出處：新社花海暨台中花毯節11/8登場 「飛天小女警」亮相
更多民視新聞報導
民眾跨越壕溝拍"九月雪" 河川署設警告標語
小心有詐！ PO文假冒台中花毯節徵才觀旅局急澄清
有豬瘟「LUMAMA還是要宣傳花毯節」？卓冠廷再爆台中秘辛！
其他人也在看
開箱！台中國際花毯節 史上最大主花毯亮相
全台最受矚目的花卉盛典「2025新社花海曁台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，今年主花毯以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，高18米、直徑60米，以魔人啾啾的基地為裝置為最高點，號稱有史以來最大，主要裝置每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態自由時報 ・ 23 小時前
奧萬大音樂會11/8登場 邀民眾與自然共鳴
記者范瑜／綜合報導 奧萬大國家森林遊樂區「奧萬大部落楓采・草地野餐音樂會」將於11月8日盛大舉行，活動匯集泰雅族、賽德克族、布農族等原住民文化、美食手作、生態青年日報 ・ 1 天前
2025新社花海11／8登場！接駁車、管制措施一次看
2025新社花海暨台中國際花毯節將在11月8日正式登場，活動一路到11月30日整整23天，新社地區多為山路，加上現場停車空間有限，警方也提前部署維持交通順暢，今天公布相關管制措施，包括規畫行人徒步區、單行道與接駁車專用道等。中時新聞網 ・ 1 天前
粉色系波斯菊花海Ｘ台版大峽谷！稻浪同框美拍5大景點順遊
波斯菊,花海景點,台版大峽谷,台中市,台中景點,台中波斯菊,后里景點,火炎山 經典必拍波斯菊花海綻放了！這一處粉色系波斯菊景點不僅能賞3色漸層花景，還能將「台版大峽谷」一同入鏡，快將同框美拍亮點、5大順遊景點筆記起來，找個好天氣前往取景！景點+ ・ 1 天前
不受豬瘟影響！台中花毯節8日起跑 盧秀燕：拚經濟一刻不能等
「新社花海暨台中國際花毯節」將於8日至30日盛大登場，為期23天橫跨4個周末假日，今年市府突破以往，推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的全新主題花卉盛會。市長盧秀燕4日表示，現在雖然有非洲豬瘟疫情，但拚經濟，拚觀光，拚市民好生活，一刻都不能等！中時新聞網 ・ 1 天前
彰化扇形車庫換新門面 掃碼登記入場參觀 (圖)
台鐵彰化扇形車庫經整修後，重新開放民眾參觀，整修後的車庫改成掃條碼線上填表格登記入場，也以耐候鋼為主要材料重塑大門。中央社 ・ 18 小時前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本
楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！景點+ ・ 13 小時前
史上最大18米飛天小女警花海！台中國際花毯節地圖交通接駁情報搶先看
飛天小女警,花海景點,台中市,台中景點,台中花海,台中國際花毯節,新社花海 飛天小女警主題花海這裡拍！「2025新社花海暨台中國際花毯節」於11月8日至11月30日登場，今年不僅結合卡通頻道「飛天小女警」，更打造18米高、歷屆最大主花毯，快將活動地圖及交通接駁情報筆記起來，提前規劃賞花行程！景點+ ・ 12 小時前
南科楠梓園區進二階環評卡關 開發面積需修正
（中央社記者張雄風台北5日電）攸關台積電進駐的南科楠梓園區，為打造更高環境標準，提園區二階環評送環評大會確認；因簡報中涉及開發面積、用水用電增加等內容，與環評書件不符，需修正後再送環評大會。中央社 ・ 17 小時前
「城市嶼浪」潮湧高流珊瑚礁群 音樂、美食、好康一次滿足
高雄最chill的海風市集即將登場！2025「城市嶼浪」市集嘉年華將於11月15日至16日（六、日）下午2時至晚間9時，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群盛大登場。品觀點 ・ 21 小時前
影／2025台中國際花毯節 新社花海《飛天小女警》11/8登場
【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至30日在新社區種苗改良互傳媒 ・ 15 小時前
台中花毯節周六起跑 親子遊首選
「新社花海暨台中國際花毯節」8日將在新社區種苗改良繁殖場登場，今年推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的主題花卉盛會。市長盧秀燕4日在市政會議表示，活動長達23天，橫跨4個周休假日，是最好的親子活動，請市民家人把握活動時間到訪。中時新聞網 ・ 1 天前
貓裏山公園驚見七金條+現鈔 民眾嚇壞不敢撿報警
中部中心 / 中部綜合報導有民眾到苗栗貓裏山公園運動，在一處花圃旁，發現大量台幣及人民幣現鈔散落，還有七塊黃金金條！誤以為是詐騙集團的新手法，嚇得沒人敢撿。最後由公所人員報案，警方透過監視器追查到金條主人，是一名獨居老翁，他說擔心黃金放家裡會被偷，才會隨身攜帶，昨晚睡公園，一早起床後，卻忘了帶走。民視 ・ 17 小時前
住國道旁噪音大？ 過來人曝「灰塵」才是最大困擾
身處高房價時代，購屋需十分謹慎，不僅要考慮價格，還要考慮環境、交通等因素。一名網友在社群平台發文詢問：「住在國道旁邊雖然交通便利，但會不會因噪音影響生活品質？」多位過來人揭露了灰塵比噪音更令人困擾。中天新聞網 ・ 17 小時前
影/馬來虎「Arhaa」現蹤台北動物園熱雨區！與Shima互動融洽
台北木柵動物園最近迎來一位新成員，雄性馬來虎「Arhaa」於兩個多月前從新加坡動物園抵達，經過檢疫後，現已在園內活動。動物園表示，「Arhaa」在熱帶雨林區的適應情況良好，與保育員的互動也日漸熟悉，進食狀況穩定，展現出良好的適應力。中天新聞網 ・ 17 小時前
賞花不開車、輕鬆又環保 豐原轉運中心接駁串起花毯節
豐原轉運中心為山城轉乘的交通重要樞紐，11月8日登場的新社花海暨台中國際花毯節展出期間，身負免費接駁車「豐原線」接送重任，讓民眾在豐原轉運中心第六月台(臨豐陽路)上、下車，並提供便利的停車服務。台中市政府交通局在活動期間特別舉辦餐車市集和向日光視障樂團的精彩表演，2樓還有健身中心供民眾揮汗運動，歡迎來自全台各地的民眾多加利用，開心暢遊山城賞花趣。（見圖）台中市交通局長葉昭甫表示，今年花毯節以全球知名動畫《飛天小女警》為主題，推出多款限定主題裝置與主題館，花區面積達2公頃，融合時尚卡通與自然花卉，打造一場視覺與創意兼具的花海饗宴。景觀區內也採用多種當季花卉與雜糧作物搭配周邊觀光農園、民宿與採果市場，讓遊客能體驗山城的多層次魅力。為使民眾便利前往，活動期間會場周邊將實施交通管 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
拚經濟、拚觀光 台中國際花毯節11/8開跑
「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個週休假日，今年市府突破以往，推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的全新主題花卉盛會。市長盧秀燕4日主持市政會議表示，全國最強大的花卉盛事將於這週六開跑，且今年中台灣農業行銷展售會由台中舉辦，邀請民眾到訪，除了能欣賞花卉藝術，也能一站就享受到中部八縣市的優質農產品。觀旅局長陳美秀（見圖）以「2025台中國際花毯節」為題進行專案報告表示，今年以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，創作全新主題，並有直徑60公尺、總高18公尺的史上最大主花毯，完整還原小鎮村經典街景，每半小時精彩呈現主花毯秀，今年更新創婚 ...台灣新生報 ・ 1 天前
深化國際觀光交流 馬來西亞旅遊業者至屏東踩線收穫滿滿
為推動南台灣觀光國際化，屏東縣政府特別邀請馬來西亞華人旅遊公會（MCTA）21位業者來台進行為期6天5夜的踩線行程，踩線活動結合屏東自然生態、海洋生態、在地美食與宗教文化體驗等，帶領馬來西亞貴賓體驗屏東的旅遊魅力，並依不同客群開發設計屏東主題式旅遊行程，打造專屬馬來西亞市場的屏東旅遊產品。首日中午抵達高雄，感受高雄城市的獨特魅力後，當天晚上立即前往屏東恆春，展開屏東一系列的踩線行程。行程內容豐富多樣，包含前往墾丁國家森林遊樂區享受自然生態之美、車城福安宮、東港東隆宮及王船文化館的宗教文化深度探索、大鵬灣單車漫遊的悠閒體驗、小琉球的海洋風情、華僑市場的在地美食文化、三地門部落的原民文化體驗、勝利星村創意生活園區的歷史風貌，以及大花玫瑰休閒農場的農村慢遊風情等。屏東縣政府表示，此次踩線活動不僅讓馬來西亞旅遊業者對南台灣觀光資源有更深入的認識，也為未來合作開發旅遊商品奠定基礎。多位業者對屏東留下深刻印象，認為此區擁有山海並存的景觀、獨具特色的文化與友善的旅遊環境，極具發展東南亞客源市場的潛力。縣府強調，未來將持續與高雄市政府攜手合作，透過國際踩線行程與聯合行銷活動，推廣高屏地區觀光品牌，強化台灣好新聞 ・ 9 小時前
中央社引述TIME惹議 胡婉玲：回歸新聞專業自省
（中央社記者趙靜瑜台北5日電）中央社引述外交部新聞稿，處理美國學者評論總統賴清德的報導引發討論，立委關切中央社擬懲處是否合宜、是否受到政治壓力。中央社社長胡婉玲表示，此事權威機構有錯在先，但新聞媒體還是要把關，中央社已召開自律會議，懲處尚未出爐，一切回歸新聞專業。文化部長李遠也強調，文化部不會干預新聞，民主制度不走回頭路。中央社 ・ 17 小時前
史上最大主花毯亮相 飛天小女警領航花海奇幻冒險
記者張妤甄／臺中報導 全臺最受矚目的花卉盛典「2025新社花海暨臺中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活青年日報 ・ 1 天前