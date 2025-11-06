新社花海暨花毯節交管

新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日繽紛揭幕，會場周邊道路將進行交通管制，時間自11月8日至11月30日止，請用路人遵循牌面及交管人員指引。活動預期湧入眾多賞花人潮，台中市政府交通局表示，花海會場周邊提供部分車位，外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢，以及導航與「鏡頭君搶先看！」服務，請民眾上山前先查詢剩餘車格及路況，多利用5條免費接駁路線，免找車位，下車即有「飛天小女警」熱情迎接，輕鬆享受花海盛宴。（見圖）

台中市政府交通局長葉昭甫表示，新社道路路幅不寬，通往新社主要聯外道路僅有台3線（豐勢路）與東山路，為維護遊客賞花安全及車流運行順暢，配合活動時間自上午8時至下午5時進行行人徒步區、單行道管制及接駁車專用道三部分管制，規劃協興街與興義街為行人徒步區，禁止一般車輛進入；考慮到雙向會車不易，協興街、東北側平行協興街部分路段則規劃為單行道管制，減少車流衝突點，維護行車安全。

今年花海結合「2025中台灣農業行銷展售會」8縣市盛大舉行，交通局規劃每日有豐原線、太原線及松竹線3條免費接駁車服務，假日添增東勢線及會場環線(展區巡迴路線)加強疏運，共計5條免費接駁路線，發車間距為平日每20-30分一班；假日每15至20分一班，採坐滿即發車，不用擔心候車過久。