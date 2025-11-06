新社花海暨花毯節11/8登場 省時省荷包交通攻略
【記者陳世長台中報導】新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日繽紛揭幕，會場周邊道路將進行交通管制，時間自11月8日至11月30日止，請用路人遵循牌面及交管人員指引。活動預期湧入眾多賞花人潮，台中市政府交通局表示，花海會場周邊提供部分車位，外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢，以及導航與「鏡頭君搶先看！」服務，請民眾上山前先查詢剩餘車格及路況，多利用5條免費接駁路線，免找車位，下車即有「飛天小女警」熱情迎接，輕鬆享受花海盛宴。
台中市政府交通局長葉昭甫表示，新社道路路幅不寬，通往新社主要聯外道路僅有台3線（豐勢路）與東山路，為維護遊客賞花安全及車流運行順暢，配合活動時間自上午8時至下午5時進行行人徒步區、單行道管制及接駁車專用道三部分管制，規劃協興街與興義街為行人徒步區，禁止一般車輛進入；考慮到雙向會車不易，協興街、東北側平行協興街部分路段則規劃為單行道管制，減少車流衝突點，維護行車安全。
今年花海結合「2025中台灣農業行銷展售會」8縣市盛大舉行，為確保大眾運輸優先交通局特別規劃花海接駁車專用道，分別有興中街(東山街至華豐街)(假日)、華豐街(興中街至華豐三街)(假日)、華豐街(華豐三街至協興街)(平假日)，僅供接駁車及大客車優先通行，並由現場交管人員視實際交通情況，彈性調整相關管制作為及時間，籲多加利用免費接駁車上山，並請用路人遵循牌面及交管人員指引，避免違規停放車輛，影響車流運行。
如何輕鬆免煩惱前往花海賞花？交通局提供最佳交通路徑，建議外縣市遊客可由三義交流道藉豐勢路(台3線)經東勢至花海會場，或將車輛停於東勢河濱公園轉乘東勢線接駁車前往，避開主要壅塞道路也可安排東勢之旅；搭高鐵來的民眾可搭乘捷運至松竹站後轉乘松竹線前往展區；坐火車來的民眾在豐原站或松竹站下車後，轉乘豐原線或松竹線接駁車前往，自行開車的民眾則可選擇搭乘太原線、東勢線(假日服務)及會場環線(假日服務)等3條接駁路線，停車後轉乘接駁車進入展區。
交通局規劃每日有豐原線、太原線及松竹線3條免費接駁車服務，假日添增東勢線及會場環線(展區巡迴路線)加強疏運，共計5條免費接駁路線，發車間距為平日每20-30分一班；假日每15至20分一班，採坐滿即發車，不用擔心候車過久。
交通局說明，考量賞花停車需求，花海會場周邊釋出部分停車空間，有2處汽車及1處汽機車停車空間提供親子、身障及大型重機車停放，便利無障礙多元需求。此外，在展區外圍也規劃9處花海停車場，包括舊社公園地下停車場、豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、祥和(太原)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等，且停車場附近皆設置接駁站快速便利轉乘接駁服務。
「鏡頭君搶先看！」葉局長提到，去年即時影像監視器鏡頭君發揮最佳「通」報效果，今年再度上陣，依往年經驗各外圍停車場約於早上10、11時達最高峰，提醒民眾出發前，可利用台中市政府交通局「花海即時交通」網頁(https://e-traffic.taichung.gov.tw/ATIS_TCC/other/Activity/FlowerSea2055/flower.html）或掃描QR-code，先查詢剩餘車格與線上觀看最即時交通路況，讓「鏡頭君」為民眾提供即時掌握花海周邊道路狀況。
