新社花海現「溫馨一幕」 東勢警協助行動不便長者賞花深獲肯定

【警政時報 林家嘉／台中報導】一年一度的新社花海節近日盛大登場，吸引全國各地遊客湧入欣賞繽紛花毯美景，現場更出現一段令人動容的「溫馨一幕」。為維護活動交通秩序與遊客安全，東勢警分局規劃完整的交通疏導及安全維護勤務，員警除守護現場秩序外，也以行動展現「警察為民」的服務精神。

日前中午11時50分許，一位行動不便的長者在家屬陪同下前來賞花，因園區地勢起伏及木棧道坡度較大，家屬推動輪椅時一度受阻。正在現場執勤的東勢分局員警見狀，立即主動上前協助，合力推著輪椅緩緩前進，並貼心提醒周遭遊客注意通行安全。

東勢警分局員警合力協助推動輪椅，陪同長者安全通行木棧道前往花海主展區，成為現場最暖心的畫面。（圖／記者林家嘉翻攝）

在員警協助下，長者順利進入花毯主展區，得以近距離欣賞滿園花海，臉上綻放開心笑容。家屬感動表示：「警察真的很貼心，不僅守護安全，還特別關懷長者，讓我們感受到滿滿溫暖。」

東勢警分局指出，新社花海活動期間每日湧入大量人潮，警方除加強交通疏導與取締違規外，也格外重視服務品質，希望以友善、親民的態度，讓遊客能在安全、有序的環境中愉快賞花。

東勢分局員警在新社花海服務站耐心關懷行動不便長者，協助家屬確認需求，展現警察為民的貼心服務精神。（圖／記者林家嘉翻攝）

警方呼籲，民眾前往花海欣賞美景時，應遵守交通管制指引，並配合現場員警與義交指揮，共同維護良好的觀光秩序。

東勢警分局強調，警察工作不僅止於執法，更要以「同理心」服務民眾。這起暖心協助的畫面，也成為今年花海活動中最動人的亮點，展現出警察為民服務、溫情守護的最佳典範。

