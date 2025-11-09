新社花海遊覽車與機車碰撞 騎士與乘客2傷
記者陳金龍／台中報導
台中新社花海暨國際花毯節目前正展出，一輛遊覽車九日下午載客要到花海現場，途中疑違規跨越雙黃線，撞上對向車道機車，人車摔倒，騎士和乘客都受傷，肇事原因由警方調查中。
東勢警分局調查指出，昨日下午二時十五分許，五十二歲孔姓男子駕駛遊覽車，沿華豐街往新社花海方向行駛，疑似跨越雙黃線至對向車道，致與對向騎機車的三十一歲廖姓男子發生碰撞，廖男摔車，與後方乘客皆輕微擦挫傷，自行就醫，無大礙。
警方獲報到場處理，經酒測，雙方駕駛皆未酒駕，警方已調閱路口監視器還原發生經過，後續事故責任將由交通大隊進一步釐清。
其他人也在看
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 8 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 10 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 9 小時前
日系全新輕 MPV 迅速累積高人氣！改採側滑門及實惠售價成受歡迎關鍵
日本 10 月新車銷售成績出爐，在 K-Car 輕型車級距中是由今年 6 月發表的 Daihatsu 新一代 Move 力壓 Honda 當家小車 N-BOX 拿下單月銷售冠軍，展現出全面升級之後的堅強實力，而根據日媒分析報導，其制勝關鍵就在於改採側滑門的使用便利性、適當的車高設定，以及鎖定入門市場的實惠價格策略。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 10 小時前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 1 天前
尚未登陸就威力驚人！超級颱鳳凰今晚登菲國 吊橋被吹得像絲帶亂飄
今（11/9）升級為超級颱風的「鳳凰」，預計晚間將在呂宋島奧羅拉省（Auroa）省登陸。鳳凰颱風的持續風速達時速185公里、陣風最高可達230公里，恐帶來大豪雨、強風與風暴潮。目前菲律賓東部與北部地區已有超過10萬人撤離，而從X上分享的影片可看到，在強風侵襲下，已有多處開始積水、甚至還有吊橋像絲帶一樣在空中亂飄，可見颱風威力強大。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
黃明志扣留期滿恐遭「延押」 大馬警有動作了
馬來西亞藝人黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，目前正面臨扣押期滿後可能再度被延押的處境。黃明志於5日凌晨自主投案後，被警方扣押至今，其首次扣押期限將於10日到期。據當地警方透露，他們計劃向法庭申請第二次延押，地點仍將是金馬警局。另外，黃明志的律師團隊已至少90小時未能與他會面，目前無法得知其身心狀況，形同與外界完全失聯。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
捷運東環線松山信義段 開工
捷運東環段連結台北市東區、南區與北區的重要交通動脈，8日在信義國中舉行松山信義段CF760標開工動土典禮，預計7年後完工。台北市長蔣萬安表示，東環段持續穩健推進中，未來完工通車後，將連結內湖科技園區、信義計畫區及南港軟體園區三大產業重鎮，形成一條兼具交通功能、產業發展與居住便利的都會軸帶。中時新聞網 ・ 15 小時前
黃明志涉案恐遭「鞭刑」！一鞭痛到休克 行刑畫面曝光震撼全網
馬來西亞歌手黃明志（Namewee）近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案，在馬國配合警方調查並主動說明案情。警方檢測顯示其體內含多種毒品成分，引發外界關注他在星馬地區可能面臨的嚴峻刑責，其中最受矚目的，莫過於當地極具爭議的「鞭刑制度」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
捷運東環線松山信義段動土 潛盾隧道工程將穿越藍、紅線下方
橫跨雙北的捷運環狀線大致分為三個階段，第一階段新北市部分已通車，第二階段北環段、南環段施工中，扮演全線閉環要角的第三階段東環段也陸續開工，全長13.25公里途經中山、內湖、松山、信義與文山，共有六個區段標，三個招標中、一個明年初開工，二個已開工，其中之一是今辦開工動土典禮的松山、信義段「CF760」自由時報 ・ 1 天前
【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉
2024年9月30日深夜，新北土城分局清水所所長劉宗鑫的父親，接到一通電話後直奔醫院，未料看到的是胸口都塌陷全身傷痕累累的兒子，最後接受白髮人送黑髮人的噩耗。中天新聞網 ・ 11 小時前