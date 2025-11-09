新社花海遊覽車與機車碰撞 騎士與乘客2傷

台中市新社區華豐街9日發生遊覽車和機車碰撞車禍，造成騎士與乘客受到輕微擦挫傷。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中新社花海暨國際花毯節目前正展出，一輛遊覽車九日下午載客要到花海現場，途中疑違規跨越雙黃線，撞上對向車道機車，人車摔倒，騎士和乘客都受傷，肇事原因由警方調查中。

東勢警分局調查指出，昨日下午二時十五分許，五十二歲孔姓男子駕駛遊覽車，沿華豐街往新社花海方向行駛，疑似跨越雙黃線至對向車道，致與對向騎機車的三十一歲廖姓男子發生碰撞，廖男摔車，與後方乘客皆輕微擦挫傷，自行就醫，無大礙。

警方獲報到場處理，經酒測，雙方駕駛皆未酒駕，警方已調閱路口監視器還原發生經過，後續事故責任將由交通大隊進一步釐清。