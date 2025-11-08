新社花海開幕 新任台中市農業局長主持大局
台中新社花海登場了，今年以卡通「飛天小女警」為主題做造景設計，還有8縣市的農特展售。這也是台中市農業局長李逸安，新官上任第二天，主持年度大事。
「飛天小女警」的設計造景，被夢幻的水霧泡泡包圍，小朋友圍著泡泡機，開心的不得了。
這是今年台中新社花海，8日開幕，一直持續到月底。成片的花海，花團錦簇五彩繽紛，還有以卡通「飛天小女警」為靈感的造景設計，讓遊客遇見卡通中靈魂人物，花花、泡泡與毛毛。新社花海每年這個季節登場，也是農業局年度大事。農業局長新官上任第二天，主持大局。
台中市農業局長李逸安：「我昨天剛上任所以背心還來不及換，以前我在經發局的時候，對於新社花海這邊有一些與種苗場合作，今天舉辦這樣的農產品特展希望能夠，帶動我們所有8縣市農特產品產銷通路。」
賞花之外，還有8縣市的農特產展售，戶外布置了一大片展示牆，陳列各種新鮮蔬果，也成為現場的網美牆。
進入展售區，在地菇農推出了「菇菇包」。
台中市新社區農會總幹事羅文正：「打開蓋子以後開始噴水一天噴三到四次，最後它就會長出這個菇菇出來了。」
現在農業講究永續與科技，除了傳統的生產，也透過各種方式，更結合了創意與技術，走進群眾的生活。
花在新社，也要吸引民眾，把錢花在這裡。
