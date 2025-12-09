新科國家文藝獎得主出爐 吳明益、虞戡平、林文中等7人入列

「2025國家文藝獎」得主9日揭曉，分別是作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義、導演虞戡平。此獎項肯定他們以源源不絕的熱情與創造力，在各自的藝術領域開闢新地景，可為台灣藝壇典範。

國家文藝獎設置目的在獎勵「具有卓越藝術成就，且持續創作或展演的傑出藝文工作者」，獎勵類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影，獎勵總額以7名為限，並自2015年起調整為每2年辦理一次。

歷經6個多月的推薦與評選，國家文化藝術基金會董事長林淇瀁9日宣布今年第24屆「國家文藝獎」得獎者，分別為作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義、導演虞戡平。其中，54歲吳明益也是國家文藝獎歷屆文學類得主中年輕得獎者。

評審推崇吳明益橫跨多種文類，以開創性的敘事與人文視野反思台灣與全球處境，其作品屢受國際肯定，拓展台灣文學與世界對話的高度。

李再鈐97歲仍持續創作，以融合東西思想的雕塑語彙開創當代風格，其作品見證台灣藝術脈動，展現堅定的藝術家風骨。

87歲盧亮輝耕耘國樂與戲曲音樂近70年，其創作深植台灣意象並廣傳華人文化圈，對國樂發展與人才培育具深遠影響。

編舞家林文中勇於突破舞蹈框架，從極簡身體實驗走向文化議題探索，建立具台灣底蘊的當代舞蹈語彙，活躍國內外舞台。

王金櫻(本名王仁心)歌仔戲劇齡逾70年，兼具表演、傳承與創新，讓歌仔戲在多元媒介再展活力，以身體力行書寫當代歌仔戲美學史。

建築師簡學義的建築理念著重人文關懷與材料本質，其作品從博物館到城市空間皆具代表性，持續以創新設計回應公共生活需求。

電影導演虞戡平則長期以劇情片、紀錄片等影像關懷原住民族與弱勢議題，深耕田野40餘年，累積珍貴文化影像並扶植後進。

國藝會董事長林淇瀁：『(原音)我想這7位都是我們24屆的國家文藝獎的得獎者，我想每一位得獎者他們都是在各自的領域長期的深蹲創作，而且從在地出發，7位都有共同性，他們也都連結了國際，展現了我們台灣藝術創作的多元跟生命。』

第24屆國家文藝獎將於2026年5月15日於台北表演藝術中心劇場舉行贈獎典禮，分別贈與7位得獎者獎座以及獎金新台幣100萬元。(編輯：陳文蔚)