新科慈善基金會贈雙溪國小助學金 守護學子學習路

財團法人新竹縣私立新科社會福利慈善事業基金會雙溪國小捐款助學。





財團法人新竹縣私立新科社會福利慈善事業基金會23日下午在雙溪國小舉行捐款儀式。本次12萬元助學金是基金會依法向衛福部申請公開勸募所得，匯聚了社會各界善心人士的溫暖關懷，專款用於補助弱勢家庭學童的課後輔導學費，確保孩子在成長的關鍵階段獲得穩定的教育支持。

新科慈善基金會董事長李旭東表示，基金會長期關注偏鄉教育資源不均的問題。本次「助學偏鄉補救教學」計畫，是扮演愛心平台的角色，將社會各界的善心集結，針對雙溪國小一至四年級轉銜階段的學習斷層提供支援。李董事長強調：「這筆 12 萬元的善款不僅是經費的挹注，更代表社會各界對這些孩子的期待，讓他們不因家境困難而在課業上掉隊。」

廣告 廣告

身兼基金會董事的寶山鄉長邱振瑋，長期支持此項教育公益計畫。邱鄉長指出，政府資源雖有其制度框架，但透過像新科慈善基金會這樣的民間平台發起公開勸募，能更靈活地填補邊緣家庭的缺口，將各界愛心精準地落實到最需要的孩子手中。這項公益行動不僅展現了公私協力的正向能量，也為寶山鄉構築了更嚴密的教育防護網。

更多新聞推薦

● 北市隨機攻擊事件後頻現恐嚇 國民黨立院黨團：「賴清德縱容青鳥，才是社會亂源」