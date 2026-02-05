新科立委李貞秀身分認定惹議 卓榮泰：一切依國籍法認定

民眾黨立委李貞秀3日完成宣誓就職程序，然而因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定。行政院長卓榮泰今（5）日對此表示，中華民國國會議員必須依照中華民國法律，一切將依《國籍法》標準來認定是否具備合法國會議員資格。

行政院長卓榮泰。（圖／政院提供）

卓榮泰當天下午出席「2026年第34屆台北國際書展」活動前接受媒體採訪時指出，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律。他強調，將依《國籍法》的標準來完成認定，確認是否具有合法的國會議員資格。

廣告 廣告

民眾黨立委李貞秀。（圖／中央社）

行政院副院長劉世芳在行政院會後進一步說明，根據《國籍法》第20條規定，李貞秀必須在正式就職前申請放棄退籍，也就是退出中華人民共和國的國籍，這件事情無庸置疑。她表示，理論上李貞秀要把退籍的正式官方文件送到擬任機關立法院，而內政部已把相關條文送給立法院秘書長參考，相信立法院非常清楚相關規定。

劉世芳透露，截至目前為止，內政部並沒有收到李貞秀退籍中華人民共和國國籍申請表的影本。她指出，理論上李貞秀可能沒有完成全部的就職手續，此案涉及立委資格認定問題，後續發展備受關注。

延伸閱讀

記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀

美擬對記憶體課100%關稅 外媒點名2台廠恐受波及

快訊/台股盤前三大「核彈級消息」！