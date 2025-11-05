新科紐約市長曼達尼，靠交友軟體滑出真愛？！低調神隱整場選戰，市長夫人杜瓦吉「超神秘」

美國紐約市（NYC）市長選舉5日落幕，由川普總統（Donald Trump）最討厭的左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，這位新科市長當選人、除了他那相對激進的社會福利承諾讓其打響知名度，從勝選記者會開始的那刻起，外界目光更多地落在曼達尼身旁的「那個她」：新婚妻子拉瑪・杜瓦吉（Rama Duwaji）身上。

這位被不少美國網友以「酷和帥氣」形容作風的準市長夫人，外界其實對於杜瓦吉背景資料知之甚少，因為與過往候選人不同，杜瓦吉並沒有大量在選舉期間曝光。

拉瑪・杜瓦吉是誰？

綜合外媒整理的資訊顯示，杜瓦吉是一位擁有敘利亞裔血統、德州出生的藝術創作者，主要從事插畫和動畫工作，過去曾為《華盛頓郵報》、《紐約客》等雜誌繪製插畫，並為紐約市許多活動設計海報。

年僅27歲的杜瓦吉，畢業於維吉尼亞聯邦大學（VCU），隨後獲得紐約市視覺藝術學院（School of Visual Arts）的插畫碩士學位。透過她的社群和網站，能找到不少作品，只不過多數作品都以黑白方式呈現，描繪阿拉伯世界的場景。並曾在2022年BBC紀錄片《誰殺了我的祖父》（Who killed my grandfather）中，在描述調查1974年一位葉門政治人物被暗殺事件時，使用了杜瓦吉作品。

新科紐約市長當選人曼達尼的妻子、擁有敘利亞血統的藝術家杜瓦吉。（翻攝自個人粉專）

有趣的是，曼達尼曾在播客中透露，他是在滑交友軟體Hinge時遇到杜瓦吉，兩人隨後一路從認識、相愛到成為正式夫妻，曼達尼甚至打趣表示，「那些交友軟體還是有希望的。」兩人先在市政府書記處舉行低調儀式和登記，後面前往杜瓦吉家人居住地杜拜、舉辦伊斯蘭傳統婚禮（Nikah）。

她在Instagram上貼出的作品，更是大聲批評「美國帝國主義」（American imperialism），並指責「以色列戰爭罪行」和譴責對巴勒斯坦人「種族清洗」，這與她丈夫的一些政策立場相呼應。當哥倫比亞大學學生哈利勒（Mahmoud Khalil），面臨可能被驅逐出境時，杜瓦吉也公開透過作品給予聲援。

雖然她和過往候選人配偶，採取不同的輔選方式，一直到6月之後才開始走到鏡頭前方，甚至「缺席」許多被認為很重要的場合，但支持者依然能夠透過社群，一窺杜瓦吉與曼達尼的甜蜜互動。

新科紐約市長當選人曼達尼（中右）與藝術家妻子杜瓦吉（中左）出席勝選記者會。（美聯社）

事實上，杜瓦吉不只曾陪同丈夫出席《每日秀》（The Daily Show）節目，也曾參與紐約聯邦眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）和參議員桑德斯（Bernie Sanders）主持的造勢大會，甚至在投票當天，穿著一件半透明的黑色上衣、搭配黑色裙子、黑色靴子和一條腰帶，加上精心設計的妝髮，讓杜瓦吉在鏡頭前方非常醒目亮眼。

