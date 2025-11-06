新科紐約市長 28歲「藝術家嬌妻」曝光

▲ 新任紐約市長曼德尼與妻子杜瓦吉，當地時間4日在紐約向支持者致謝。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國紐約市長選舉，由34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）勝選，曼達尼本人因背景特殊，是首位當選紐約市長的穆斯林、印度裔，以及近百年來最年輕，引發不少關注，而他年僅28歲的嬌妻杜瓦吉（Rama Duwaji）也一併走入大眾視野。

敘利亞裔藝術家

綜合美媒報導，杜瓦吉的社群平台簡介，寫著自己來自敘利亞大馬士革，1位曼達尼競選團隊的發言人曾聲稱，杜瓦吉是出生於德州的敘利亞裔，大約9歲時曾隨家人移居杜拜，後又返回美國接受高等教育，畢業於維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University），拿的是傳播設計專業的藝術學士。

廣告 廣告

2021年，杜瓦吉移居紐約市，並於2024年獲得紐約視覺藝術學院（New York's School of Visual Arts）碩士，曾在黎巴嫩、法國等地參加藝術項目。

從杜瓦吉的Instagram個人簡介看來，她是一名插畫家和動畫師，作品曾出現在《The Cut》、《BBC》、《Vogue》和《紐約客》等雜誌。除了數位藝術領域之外，她還會花時間創作手工陶瓷。

▲ 曼達尼與妻子投票當天現身投票站。（圖／美聯社／達志影像）

透過約會軟體結緣

曼德尼曾在一檔Podcast節目透露，他當初是在「Hinge」上認識杜瓦吉的，2024年10月，曼達尼在Instagram上分享一張杜瓦吉疑似戴著訂婚戒指的照片，打下：「我生命中的光」。

2025年5月，曼德尼又在IG上，po出與杜瓦吉的一系列結婚照，包括在紐約地鐵裡的照片，證實他們已於3個月前在紐約市政廳結婚。

報導引述曼達尼競選團隊的聲明，指出2人去年年底已先在杜拜，即女方家人居住的地方，舉行一場歡樂的儀式，親朋好友都到場祝賀。

與丈夫皆聲援巴勒斯坦

曼達尼過去曾多次公開批評以色列在加薩進行種族滅絕，支持巴勒斯坦建國，而杜瓦吉的政治觀點則在她的藝術作品中清晰可見，描繪了中東女性、加薩飢荒、巴勒斯坦國旗，與曼達尼的政治主張不謀而合，儘管這可能激怒紐約市的猶太裔居民。《CNN》指出，紐約市是除了以色列以外，最大的猶太人口聚集地。

今年4月接受藝術雜誌《Yung》 採訪時，杜瓦吉曾表示，她創作的靈感是來自於她所關心的人事物，她能做的就是盡其所能，講述在美國、巴勒斯坦、敘利亞等地正在發生的故事。

原文連結：

Rama Duwaji, Zohran Mamdani’s wife, stays in the background by design

What to know about Zohran Mamdani's wife Rama Duwaji, New York City's next first lady

Who Is Zohran Mamdani's Wife, Rama Duwaji? All About the Brooklyn-Based Artist

更多 NOWnews 今日新聞 報導

Zohran Mamdani當選紐約市長！川普批民主黨極端：竟讓共產主義贏

紐約選出首位穆斯林市長！自稱「川普最可怕噩夢」的曼達尼是誰？

美國4場地方選舉登場！紐約市長激戰最受矚目 川普人氣迎考驗