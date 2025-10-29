新科金曲歌王呂士軒再戰金音雙料入圍又登台頒獎霸氣放話了
金曲雙歌王呂士軒、HUSH化身頒獎雙帥聚首第16屆金音創作獎，領軍李竺芯、百合花、someshiit 山姆、拍謝少年、韓國獨立潮流天團Silica Gel等海內外25組音樂人共組「音雄頒獎聯盟」讚頌金音創作獎，共揭年度22項獎項榮耀。
本屆金音創作獎於倒數前夕再添星光助陣，特別邀來兩位金曲獎歌王HUSH、呂士軒齊聚一堂，各別頒發「最佳另類流行獎項」及「最佳嘻哈獎項」，在先前幾屆頒獎典禮上各自以該獎項入圍，並得到殊榮的他們此次出席盛會轉換身分變頒獎人，對於自身音樂生涯別具意義。
對於能受邀，HUSH特別表示深感榮幸，「『另類流行』這個獎對我而言一直都是一種很忠於自我的精神，當時有不少的討論在定義這個獎究竟代表什麼，隨著分眾時代的來臨，另類流行的樣貌也越來越清晰，它讓我知道，被傳統工業流行音樂養大的小孩，長大以後，可以有自己的樣子，很開心有更多精彩的音樂出現。」
今年新科金曲獎歌王呂士軒除了受邀擔任金音16頒獎典禮的頒獎人，又再次憑著《好聲豪氣》專輯入圍「最佳專輯」跟「最佳嘻哈專輯獎」，儼然讓2025成為自己音樂生涯豐收年的他感性表示：「在乎讓我的音樂走到這裡，很感謝各位聽見這些在乎，我只是每天寫歌然後關心周圍的人，專輯就自己寫完了，只要朝著同個方向一直做出決定，當我們做出的決定越多次，也就會越靠
近心之所向。」
而多次入圍「最佳嘻哈獎項」的他這次將有別與以往同時身兼
頒獎人，屆時將有機會「自己頒給自己」，面對「一秒天堂、一秒地獄」的緊張局面，他老神在在地表示：「頒獎典禮是入圍者命運的匯集點，無論得獎與否，一定會有有趣的事發生，我保證當晚都會是笑嘻嘻地看待一切，很期待典禮的來臨。」被問到自己是否有信心拿獎？呂士軒笑說：「當然有信心，我希望自己拿獎， 也希望我朋友拿到，所以誰拿都算我贏。」
更多中時新聞網報導
〈父親的來信〉〈叫阮的名〉 巫啟賢把親情寫進歌裡
隋棠和胡瓜挑戰極限 曝入行被騙辛酸
利潤縮水部分清運業者拒收廚餘
其他人也在看
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 3 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 6 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿爆劈腿王子？范姜彥豐控訴「婚內出軌」道德淪喪
粿粿與范姜彥豐近期婚變消息頻傳，沒想到29日范姜彥豐突然爆炸性發言，直接標註粿粿與王子邱勝翊，表示粿粿自從和王子一行人前往美國後，態度就產生180度轉變：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」粿粿則於下午一點左右打破沉默回應：「我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，認了3年婚變。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 7 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
他是誰？羅浮宮竊案「超帥偵探」爆紅全網瘋傳！ 真相超反轉
羅浮宮日前發生珠寶竊案，震驚全球。案發後，一張現場照片在網路上瘋傳，畫面中法國警方正封鎖現場，一名打扮復古、氣質出眾的男子恰好走過，瞬間成為焦點。網友紛紛猜測他是參與辦案的偵探，如今他的真實身分終於曝光！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
何如芸19歲帥兒曝光！深邃神顏像「混血王子」 網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 4 小時前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 7 小時前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
YTR老爸自曝「買機票遭詐騙」！被拒絕登機 訂票網站私信盼下架影片
擁逾82萬人訂閱YouTube頻道「我是老爸，我不要當爸！」的網紅老爸，日前在美國西雅圖拍影片指出，他在線上訂票網站「iwofly」購買機票遭到詐騙，他在登機口前被攔下、無法登機。影片曝光後引發網友討論到底是怎樣的詐騙方式，還有人懷疑是航空公司機位超賣的藉口。老爸昨（27日）發文更新後續情況，表示「iwofly」私下寄信給他表示願意退費補償，同時也希望他下架影片，他好奇詢問網友：「你覺得這樣算詐騙嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
閃兵海嘯恐團滅／Energy「閃兵」代價近億元 他跌落神壇恐遭索鉅額賠償金
Energy回歸後，一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，更獲得「年度歌曲獎」，聲勢比當年更盛，各方邀約不斷，如今因坤達、書偉爆出閃兵風波，團體接下來的活動將大受影響，除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，加上恐將面臨的賠償金，粗估損失新台幣近億元。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前
2025全球最愛韓國演員TOP 10出爐：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前