新科金曲歌王呂士軒再戰金音雙料入圍又登台頒獎霸氣放話了

金曲雙歌王呂士軒、HUSH化身頒獎雙帥聚首第16屆金音創作獎，領軍李竺芯、百合花、someshiit 山姆、拍謝少年、韓國獨立潮流天團Silica Gel等海內外25組音樂人共組「音雄頒獎聯盟」讚頌金音創作獎，共揭年度22項獎項榮耀。

本屆金音創作獎於倒數前夕再添星光助陣，特別邀來兩位金曲獎歌王HUSH、呂士軒齊聚一堂，各別頒發「最佳另類流行獎項」及「最佳嘻哈獎項」，在先前幾屆頒獎典禮上各自以該獎項入圍，並得到殊榮的他們此次出席盛會轉換身分變頒獎人，對於自身音樂生涯別具意義。

對於能受邀，HUSH特別表示深感榮幸，「『另類流行』這個獎對我而言一直都是一種很忠於自我的精神，當時有不少的討論在定義這個獎究竟代表什麼，隨著分眾時代的來臨，另類流行的樣貌也越來越清晰，它讓我知道，被傳統工業流行音樂養大的小孩，長大以後，可以有自己的樣子，很開心有更多精彩的音樂出現。」

今年新科金曲獎歌王呂士軒除了受邀擔任金音16頒獎典禮的頒獎人，又再次憑著《好聲豪氣》專輯入圍「最佳專輯」跟「最佳嘻哈專輯獎」，儼然讓2025成為自己音樂生涯豐收年的他感性表示：「在乎讓我的音樂走到這裡，很感謝各位聽見這些在乎，我只是每天寫歌然後關心周圍的人，專輯就自己寫完了，只要朝著同個方向一直做出決定，當我們做出的決定越多次，也就會越靠

近心之所向。」

而多次入圍「最佳嘻哈獎項」的他這次將有別與以往同時身兼

頒獎人，屆時將有機會「自己頒給自己」，面對「一秒天堂、一秒地獄」的緊張局面，他老神在在地表示：「頒獎典禮是入圍者命運的匯集點，無論得獎與否，一定會有有趣的事發生，我保證當晚都會是笑嘻嘻地看待一切，很期待典禮的來臨。」被問到自己是否有信心拿獎？呂士軒笑說：「當然有信心，我希望自己拿獎， 也希望我朋友拿到，所以誰拿都算我贏。」

